Roma, la festa charity accende la notte: il cuore grande delle celebrità

Party charity all’insegna dei grandi progetti, della musica e del sorriso. Ma anche dei big del mondo dello showbiz. Il roof di via Tomacelli si accende di colori e vip. Complice il lancio della Fondazione Puzzilli, ideata per dar vita ad interventi solidali dal medico Daniele Puzzilli e Giorgia Alese, in tubino fucsia, sua partner nel lavoro e nella vita. Più di trecento gli invitati glam intervenuti a sostegno di questo importante piano.

La festa charity accende la notte: il cuore grande delle celebrità

Tra il tetto di cristallo e le luci rosate della location, ecco gli attori Edoardo Leo, in completo total black, Enrico Brignano con la sua Flora Canto, che fanno selfie con i fan, Pino Insegno con la moglie Alessia Navarro ma anche l'attrice Anna Safroncik, in mise di raso nero, il coreografo Garrison Rochelle e la showgirl Samantha de Grenet. Nel corso del cocktail fanno il loro ingresso anche l’amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco, la giornalista Monica Marangoni, il conduttore Beppe Convertini. Raggiungono l'happening gli olimpionici Luigi Busà, Fabrizio Donato e Andy Diaz Hernandez.

E ancora lo stilista marocchino Ben Mbarek. Presentate sul palco dall'ideatore dell'organizzazione, e dall’amico Max Giusti, le proposte sostenute da tre fascinose donne d’eccezione: Elena Santarelli, in lungo monospalla nero con orecchini di design, Gessica Notaro, in tubino con corpetto finemente ricamato e Miriam Leone, che manda un video messaggio dal set. La prima girl introduce “Nave Italia. A gonfie vele contro il cancro 2023”: terapia d'avventura che vede coinvolti sedici pazienti onco-ematologici che, insieme a cinque operatori sanitari, avranno la possibilità di compiere un viaggio a bordo di un brigantino.

La Notaro ha invece il compito di raccontare il “Progetto Agata” che prevede una raccolta fondi da veicolare, tramite il comitato tecnico scientifico della Fondazione, su azioni di contrasto al fenomeno della violenza di genere. Poi è il turno della Leone che, impegnata nelle riprese, invia una toccante clip spiegando quello che per la Fondazione è il sogno da realizzare: costruire pozzi d’acqua in Africa. La bella interprete racconta che durante un viaggio in Tanzania è rimasta molto colpita dal gravoso ruolo delle donne: sono loro infatti a provvedere all’acqua potabile. Una bellissima sorpresa è poi organizzata dal poliedrico e volitivo Giusti. Lo showman, accompagnato dalla SuperMax band e dalla voce di Sarah Jane Olog, regala al pubblico un concerto pieno di energia che fa ballare, saltare e emozionare gli ospiti. Con lui, sul palco, anche Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Sfizi dolci e salati, champagne e brindisi fino a tardi.