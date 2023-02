Roma, festa glam da polvere di stelle: a via Giulia sfilano le star del Festival del Cinema a Hollywood

Aspettando il festival italiano a Hollywood, che anticipa gli Oscar previsti domenica 12 marzo, ieri sera, nel locale gourmet di via Giulia, polvere di star. Sfilano, tra il continuo viavai glam che dura fino a tardi, Sergio Assisi, Nathalie Rapti Gomez, Zeudi Araya, Enrico e Federica Vanzina. Tutti coinvolti dal vulcanico Pascal Vicedomini. Ecco Angelica Giusto, Patrizia Pellegrino, in colbacco nero, con la regista Sasha Alessandra Carlesi, Leopoldo Mastelloni e l’attore Ciro Buono. Si festeggiano, con un goloso dinner, i premi assegnati a Maria Sole Tognazzi e alla statunitense Sophie Carson, che con la canzone originale “Applause” di Diane Warren, dal film "Tell it like a woman”, è in nomination per l’Oscar.

Ovvero gli “Excellence Award” della diciottesima edizione di "Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Festival". Riconoscimento che andrà anche a Ferzan Ozpetek e Frank Grillo nel corso della kermesse. I premi alla regista italiana che ha firmato uno dei sette episodi dell’opera collettiva tutta al femminile ("Unspoken", con Margherita Buy), saranno consegnati all'Hollywood Chinese Theater il 5 marzo.

«Un doppio premio per due straordinarie donne – dice Tony Renis, presidente onorario del festival che tradizionalmente celebra le eccellenze italiane alla vigilia degli Oscar – Maria Sole, affermata autrice del nostro cinema e Sophie, stella internazionale in prima fila per le giuste cause». Invitati anche il regista Fausto Brizzi con la moglie, il vice presidente vicario del Coni, Silvia Salis. E poi Anna Ammirati, Grazia Schiavo, Liliana Fiorelli, in giacca bianca, la regista Cinzia Th Torrini.

Attesi il maestro Gerardo Di Lella, Alessia Fabiani, la costumista Nicoletta Ercole, Giulia Elettra Gorietti, Demetra Hampton, i Premi Oscar Francesca Lo Schiavo e Gianni Quaranta, il compositore Stefano Mainetti, Christian Marazziti e Carolina Marconi. Si prosegue con la modella Maya Talem, Mattia Sbragia e il regista Stefano Reali. Brindisi ai talenti italiani mentre viene servito un goloso buffet a base di crudi di pesce, involtini di melanzane con gambero rosso e radicchio, catalana di mazzancolle, frittini, polpettine di branzino, bruschetta con cicoria e calamari, tagliolini scampi, lime e menta. Lucilla Quaglia