Roma, oggi al Cinema Adriano l'anteprima nazionale del film "Il Diavolo è Dragan Cygan"

Roma, la città più storica e antica del mondo, è pronta ad accogliere oggi 12 marzo alle ore 20:30, presso lo storico Cinema Adriano (situato in Piazza Cavour), l’anteprima nazionale del primo lungometraggio diretto dal talentuoso regista Emiliano Locatelli “Il Diavolo è Dragan Cygan”. Un cast d’eccezione che ci donerà una nuova visione di amicizia e di intraprendenza: Enzo Salvi, Sebastiano Somma, Adolfo Margiotta, Gennaro Lillio, Giovanni Carta, Emy Bergamo, Carlotta Rondana, Lara Balbo.

Il film prodotto da Roble Factory, Method in collaborazione con Whitedust Production e Nuovaera Film, ci colpirà per ogni singolo contribuito artistico di ogni professionista che ha lavorato affinché riuscisse la realizzazione del film: Tomaso Aramini (Direttore di Fotografia), Lorenzo Muto e Pier Damiano Benghi (Editing), Stefano Di Fiore (Re-recording Mixer), Arturo e Alice Sinnl (Costume Designers), Emanuele Braga (Musiche). L'ufficio stampa è stato curato invece da Sara Schietroma Ferrazza di Storienelmondo.

Note di regia.

IL DIAVOLO È DRAGAN CYGAN è una storia di amicizia e vendetta, il racconto corale di quattro personaggi agli antipodi: un ex-rapinatore, un operaio, un poliziotto e un capitano d’industria, i cui destini apparentemente paralleli s’incroceranno in modo irreparabile. Crisi economica, de-industrializzazione e delocalizzazione fanno da sfondo in modo decisivo alle loro vicende, rivelando un mondo diviso in classi sociali strettamente interdipendenti in rapporto di dominio e subalternità. Il tentativo di riscatto e reinserimento del rapinatore redento Dragan, si rivelerà una chimera all’interno di una società violenta che lo costringerà di nuovo alla violenza. A cavallo tra il thriller e il poliziesco, alternando fasi più intimiste a scene concitate, il progetto mira a rendere appetibile anche per un pubblico meno impegnato, un film di genere drammatico che affronta tematiche sociali tipiche di un certo cinema d’autore (Ken Loach, Elio Petri). È questa l’utopia intrinseca del film: un pretesto per avvicinare le masse a temi solitamente avversi al loro gusto, tentando di far riflettere intrattenendo, un tentativo ambizioso di ibridazione tra film di genere e cinema d’autore.

Biografia del regista.

EMILIANO LOCATELLI nasce nel 1984 a Priverno, in provincia di Latina.

Sin da piccolo sviluppa una grande passione per la musica e il cinema oltre che per la scrittura. Laureatosi in Arti e Scienze dello Spettacolo presso l'Università La Sapienza di Roma con una tesi su Gus Van Sant e Nicolas Roeg, nel 2006 partecipa al primo Festival del Cinema di Roma come membro della giuria popolare, selezionata personalmente dal maestro Ettore Scola. Nel 2008 frequenta la scuola per filmakers ACT Multimedia di Cinecittà e nel 2009 fonda la sua prima casa di produzione, la Whitedust Productions, che svolge oltre all'attività di produzione audiovisiva, quella di produzione musicale. Nel frattempo si guadagna da vivere lavorando come tecnico del suono e microfonista per varie produzioni cinematografiche, tra le quali spiccano alcuni lungometraggi con attori del calibro di Danny Glover, Rutger Hauer, Deryl Hanna e Michael Madsen. Nel 2014 pubblica il suo romanzo d’esordio Io sono Vendetta, a metà strada tra il thriller, il noir e il fumettistico che viene selezionato direttamente dalla Scuola Holden di Torino nel 2016 come finalista del famoso premio letterario il mio esordio, indetto da ilmiolibro.it, piattaforma del gruppo editoriale LaRepubblica/L’Espresso. È autore di tre cortometraggi (Anarchist, Viva Violence, L’educatore) e di videoclip per band emergenti come Floorshow e Legittimo Brigantaggio. Nel 2020 dirige Il pluripremiato cortometraggio Solamente tu (disponibile su Amazon Prime Video), co-sceneggiato insieme all’attore Enzo Salvi, che riceve tra gli altri il premio per il miglior attore protagonista al prestigioso festival ’Cortinametraggio 2021’.