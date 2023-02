Al Sistina la magia del Piccolo Principe incanta la città: da Giulio Scarpati ad Alda D'Eusanio e Elisa D'Ospina, parterre di vip

Un tuffo nella fantasia. Chi non ha letto “Il piccolo principe”, il libro più tradotto dopo la Bibbia? A dare uno sguardo alla gremitissima sala del teatro di via Sistina, sembrerebbe proprio nessuno. Uno struscio d’eccezione che coinvolge anche il cantante Lorenzo Licitra, da X Factor, che era un po’ che non si vedeva in giro. Appare avvolto in un caldo giubbotto verde. Arrivano man mano gli attori Giulio Scarpati con Nora Venturini, Gabriele Rossi e Daniela Poggi. Ecco la giornalista Alda D’Eusanio, in pelliccia chiara e sneakers, che saluta il produttore teatrale Massimo Romeo Piparo.

Sono solo alcuni dei vip prenotati per la prima nazionale dello show ispirato al celebre testo di Antoine de Saint-Exupéry. L’evento catalizza anche il regista Neri Parenti, la bionda attrice Annalisa Favetti, in raffinato outfit di velluto verde, la stilista Graziella Pera. Non mancano l’appuntamento il mondanissimo schermidore Stefano Pantano con la sua Lucia e poi Elisa D’Ospina, in cappello nero, con Stefano Macchi. Ecco il comico Stefano Masciarelli, in piumino rosso su jeans, il critico Dario Salvatori e la giornalista Marzia Roncacci. Si alza il sipario. È fascinazione. Pubblicato Nel 1943, “Il piccolo principe”, un racconto senza tempo, che ha incantato grandi e piccini per generazioni. Applausi e lunga fila fuori ai camerini dei protagonisti, a fine spettacolo.