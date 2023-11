Excellence, red carpet per le star del gusto

Allo Stadio Olimpico scendono in campo il food e l’eccellenza dell’innovazione gastronomica che la decima edizione di Excellence ha da raccontare. In tanti gli ospiti presenti al decimo nastro tagliato dal fondatore Pietro Ciccotti, che ha salutato tra gli altri gli ex campioni come Manuela Di Centa o Massimiliano Rosolino. L’ex nuotatore ha scherzato con Andrea Lo Cicero, pronto a togliersi la maglia di “Sport e Salute” per indossare quella da chef e dare l’esempio che “una seconda vita” è sempre possibile, lui che dal rugby è passato ai fornelli con grandi risultati. Proprio gli sportivi sono stati i protagonisti del primo convegno a tema cucina salutare, per cui non è mancata la professoressa Maria Spena, consigliere di Sport e Salute, insieme allo chef Anthony Genovese, due stelle Michelin. Tra gli stand anche Elisabetta Ferracini in compagnia della sua bassotta Nina e dell’amica Silvia Cantatore, sorella del pugile Vincenzo, poi Fabiola Sciabbarrasi e il maestro Gerardo Di Lella. Ai ragazzi delle scuole non sono stati lesinati consigli da chef come Moreno Cedroni, Iside De Cesare o Francesco Apreda, abbinato allo sportivo ed ex romanista Stefano Desideri. Un evento svoltosi in un luogo simbolo dello sport e del vivere sano come lo stadio di Roma, città che sostiene “uno dei principali eventi a tema”, ha raccontato Alessandro Onorato aggiungendo: “La tradizione enogastronomica romana è unica, uno dei valori aggiunti che spinge i turisti a scegliere questa città. La nostra qualità dell’offerta del food è nota e apprezzata a livello internazionale, come testimoniato anche dalla classifica di Tripadvisor ‘Travellers’ Choice Awards, che da anni premia Roma come una delle mete più desiderate a al mondo dagli amanti del buon cibo. Excellence riassume tutto questo promuovendo e valorizzando le nostre eccellenze”, ha poi concluso l’assessore capitolino.

A condurre i convegni il volto Rai di Federica De Denaro, pronta ad accogliere gli ospiti per celebrare innovazioni italiane tra cui sono spiccati i golosi dragees di Giacomo Bellantoni, che offre un’esperienza emozional-sensoriale per vivere il cioccolato in modo diverso, con i suoi grammi di gusto (piccole praline di un grammo in cui si ritrovano tiramisù o cheescake).

Spazio poi all’evoluzione con esperimenti dal taglio medico, come la soluzione per chi ha problemi di lattosio studiata dai giovani Marco Verducci e Domenico Agostino, che scherzano con lo stand vicino curato dal maestro gelatiere Simone Monaco. Il sapore poi è esploso con le follie di Carlo Giusti o con la ricerca da parte di Priscilla Lutrario e papà Rocco, che con cura offrono un pecorino e un guanciale dal basso contenuto di sale. Per godersi la vita senza troppi pensieri.