Premio Berenice, artigiani di cinema e teatro sul podio

L’eterea Margherita Buy, in ampio abito dalle nuance grigie e sandali capresi su clutch in tinta, è omaggiata per “Esterno Notte” di Marco Bellocchio: presente anche lui in kermesse con la compagna Francesca Calvelli. E con la Buy arriva la bella figlia attrice Caterina De Angelis. Pioggia di flash per immortalare il momento. Polvere di stelle a Villa Borghese per la XXIV edizione del “Premio Internazionale Cinearti - La Chioma di Berenice”, che premia non solo le maestranze del cinema ma anche i suoi talenti. Il gala decolla, dopo il cocktail di benvenuto, con l’effervescente conduzione di Carolina Rey e Roberto Ciufoli. In prima fila la presidente del premio Graziella Pera. Ecco la presidente onoraria della giuria Francesca Lo Schiavo, affiancata da numerosi nomi noti della cinematografia italiana tra cui Giorgio Pasotti, il regista Mimmo Calopresti, Lidia Vitale, in bretellina bianca, Maria Rosaria Omaggio, il musicista Lino Patruno. Applaudono le attrici Lucia Stara e Demetra Hampton, in tubino nero. E nel frattempo, per arginare il caldo, ventagli in legno in dono agli ospiti.

Sfila il commediografo Pier Francesco Pingitore.

Spicca il rosso di Eliana Miglio. Emozioni e sorrisi. Nel corso dell’evento assegnati inoltre tre premi alla carriera che vanno agli attori Lino Banfi e Sandra Milo e al sarto costumista Gabriele Mayer. Consegnato un premio speciale per il doppiaggio a Pino Insegno. E ancora premi, per gli attori, a Benedetta Porcaroli per Amanda, film scritto e diretto da Carolina Cavalli, a Luigi Lo Cascio per “The bad guy”, serie in sei episodi diretta da Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana, e a Sergio Castellitto per Dante, di Pupi Avati. E poi al produttore Matteo Rovere per “Settembre”. Tra il pubblico si riconoscono Andy Luotto, la spumeggiante Patrizia Pellegrino, in total white, che arriva con Miriana Trevisan, in lungo rosa, e Josephine Alessio, in rosso. Appare il regista Christian Marazziti. Fra le maggiori novità della XXIV edizione, spiegano i conduttori, la categoria “arredatori” aggiunta alle dodici per film e tv già presenti negli anni passati. Il vincitore di ciascuna di queste è scelto tra i nominativi delle cinquine selezionate in precedenza. Ed è fascinazione nella notte.