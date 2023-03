La seconda edizione è giunta al termine ma ancora una volta è stata suggellata dalla commozione e dalla bellezza di tutti i presenti. Il ciclo di incontri culturali dal titolo “Le passeggiate romane” organizzato da Cinema Farnese ArtHouse con appuntamenti dedicati all'arte ma raccontati anche attraverso la musica, si è concluso qualche giorno fa, ottenendo un ennesimo successo di presenze. Questa volta l’argomento prescelto è stata l’unicità de “La Domus Aurea”, la villa urbana costruita dall'imperatore romano Nerone dopo il grande incendio che devastò Roma nel 64 d.C. Per questa riunione si sono dati appuntamento l’attrice Patrizia Iorio e la collega Angelica Giusto ed ha incuriosito e sorpreso positivamente tutti i presenti l’arrivo dell’interprete francese Frédéric Moulin impegnato per la realizzazione di un film a Roma.

Roma, incontri "stellari" alla corte di Nerone: vip stregati dalla Domus Aurea

Non è voluta mancare la sempre sorridente Livia Azzariti fedelissima de “Le Passeggiate Romane” e che si è intrattenuta a lungo a chiacchiere con l’ideatore di queste visite virtuali, l’architetto Luca Berretta. A dare senso e poesia alle descrizioni e alle immagini della Domus Aurea c’era la musica eseguita dal vivo dal pianista Marco Samuel. E come da tradizione il pubblico dei fedelissimi, che da mesi partecipa a questi incontri, durante l’aperitivo che segue la visita virtuale ha posto numerose domande.

Un interesse tangibile che spesso e volentieri è persino sfociato in un’interazione diretta con la realtà: il pubblico dopo i racconti ha scelto spontaneamente di andare ad apprezzare dal vivo ciò che poco prima gli era stato solo descritto; un modo per fare cultura con leggerezza e semplicità. Si sono succeduti durante questi appuntamenti diversi artisti come per esempio l'attrice Liliana Fiorelli, la regista Cinzia TH Torrini, il regista Giancarlo Scarchilli e il pluripremiato scenografo Gianni Quaranta. La voglia di una terza edizione è stata dimostrata con i fatti.