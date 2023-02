Roma, deejay e creativi fashion al party di Nico Vascellari: il lato glam della musica

Party pomeridiano al centro di Roma. Merito di Codalunga e dell’albergo di via Liguria che per la seconda volta quest’anno ha organizzato l’evento Limited Series, appuntamenti unici e aperti alla contaminazione. L’artista Nico Vascellari con indosso uno dei suoi cappelli iconici, accoglieva amici e curatori d’arte per quello che potrebbe essere definito come uno scambio artistico-musicale.

Al centro del pomeriggio c’era il dj Palm Wine, progetto musicale di Simone Bertuzzi, famoso in tutto il mondo, che insegna multimedia design all’Accademia delle Belle Arti di Bergamo e il cui lavoro artistico si dipana all’interno del duo Invernomuto. Ecco allora il curatore Pier Paolo Pancotto conversare con Andrea Baccin e Ilaria Marotta di Cura Magazine, mentre poco distanti si riconoscevano Beniamino Marini di Gucci seduto accanto alla curatrice Giuliana Benassi e al critico d’arte contemporanea Valentino Catricalà.

Tra i divanetti del W Lounge, a cura del responsabile Emanuele Broccatelli e gli spazi esterni del giardino clandestino, il W Rome si è animato fino a metà pomeriggio, in un via vai di danze improvvisate e conversazioni rilassate. All’esterno Leonetta Luciano Fendi, figlia di Silvia Venturini Fendi si godeva l’aria fresca pomeridiana insieme ad una coppia di amici. Nell’arco delle cinque ore sono passati per apprezzare l’evento anche l’artista Gaia Di Lorenzo, la sempre sorridente Roberta Pitrone, tra le ideatrici di Effetto Domino che ha ballato a lungo con Vascellari, Francesco Morabito, il creativo Stefano Seletti che ha fatto un veloce saluto prima di andare ad un pranzo di lavoro per poi tornare alla fine della festa, oltre a Tommaso De Filippo e Flaminia Corvi.

Gli appuntamenti con musica dal vivo e dj set, proiezioni, talk e performance hanno come caratteristica la spontaneità e l'imprevedibilità dell’espressione artistica dal vivo, creando un diretto contatto con il pubblico. Il prossimo appuntamento è in programma l’11 marzo e si svolgerà avvolto dalla musica di Ron Morelli, artista e produttore di musica techno sperimentale con la sua etichetta L.I.E.S.