Demi Moore incanta a New York, sul red carpet del Moma look pazzesco

Mercoledì 24 Gennaio 2024, 10:20

Al Moma di New York, si è svolta la premiere della nuova serie di Fox, "Feud: Capote vs. The Swans", con la partecipazione di star del calibro di Demi Moore, Naomi Watts, Calista Flockhart e Diane Lane. La serie, in uscita il 31 gennaio, narra degli eventi legati alla pubblicazione di un capitolo dell'ultimo libro di Truman Capote, che svela gli scandali nella cerchia dei suoi amici mondani noti come i "Cigni", le Capote's Swans. La parata di stelle è stata accompagnata da abiti spettacolari nei toni del bianco e del nero, in sintonia con il tema della serata. Demi Moore, Naomi Watts, Diane Lane: i look spettacolari al Moma di New York per la premiere della serie su Truman Capote