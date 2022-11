Sabato 19 Novembre 2022, 08:46

Illuminazioni che incantano, ipnotizzano lo sguardo e trasformano l'ambiente circostante in un mondo da sogno. Per la prima volta a Roma arriva Incanto di Luci, manifestazione internazionale che attraverso particolari installazioni di light designer, riveste e immerge in diverse colorazioni l'Orto botanico. Merito di Silvia e Mauro Dorigo che hanno fortemente voluto che anche l'Italia avesse la sua caratteristica accensione delle installazioni luminose. «Lo scorso anno» racconta la responsabile Silvia Dorigo, classe 1974 «per capire di cosa si trattasse, siamo andati di persona a vedere l'evento organizzato sia al Parc de Saint-Cloud di Parigi che al Windsor Great Park di Londra. Abbiamo immediatamente capito che dovevamo portarlo per forza in Italia, perché non esisteva ancora nulla del genere. Nell'indecisione tra Milano e Roma abbiamo scelto la Capitale perché ci ha stregato dal primo momento: con l'Orto botanico è stato un colpo di fulmine, è la casa naturale di Incanto di luci».

IL SUCCESSO

In questo modo Roma entra di diritto a far parte del Festival Christmas Garden nato in Germania nel 2016 all'interno dell'Orto botanico di Berlino ed esportato proprio grazie al successo di pubblico per l'Europa, tra la Francia, il Regno Unito e la Spagna; nel 2022 oltre a Roma è inoltre prevista l'ideazione del festival anche a Chorzòw, città della Slesia in Polonia. Per quasi due mesi l'Orto Botanico viene allora illuminato da opere ideate dal light designer Andreas Boehkle, a cui vengono affiancate le melodie del compositore e sound designer Burkhard Fincke. «I visitatori attiveranno ben tre sensi» prosegue l'organizzatrice «la vista sicuramente, l'udito grazie alla musica di sottofondo che amplifica l'esperienza e l'olfatto che viene inebriato attraverso la natura circostante, che in questa stagione ha un profumo meraviglioso. Tre elementi per una esperienza memorabile. Con questo evento anticiperemo le festività natalizie, creando un microcosmo incantato e favoloso, dentro uno spazio già di per sé magico. L'obiettivo è di suscitare meraviglia nei bambini che sanno bene come rimanere incantati, ma anche negli adulti che hanno sempre più voglia di vivere emozioni forti».

IL VIAGGIO

Il viaggio inizia varcando la soglia della Porta delle Meraviglie, che conduce in una passeggiata tra le palme del Viale dei Rami Scintillanti e attraverso la Cattedrale di Luce. In questo viaggio fatato sarà possibile incontrare le Fate degli Alberi e perdere lo sguardo all'infinito sulla Scala fino alla Luna. La fantasia troverà il suo approdo finale nel Rondò di Natale, tra alberi decorati e l'immancabile slitta di Babbo Natale. Quelle utilizzate sono luci a basso impatto ambientale, ottenute grazie all'uso di lampadine a LED e ad un accordo di compensazione energetica con cui l'organizzazione è riuscita a mantenere il massimo rispetto della natura e della fauna selvatica dell'Orto Botanico, che viene così avvolta da luci ma senza venirne toccata.

I BORGHI

Incanto di Luci è organizzato da Be.it Events e racchiude in sé un itinerario lungo circa un chilometro e mezzo, passeggiando tra cattedrali e fontane luminose, prati cangianti, borghi della luna e delle stelle, lungolaghi d'Oriente e il tradizionale rondò di Natale. L'accensione di oggi avverrà contemporaneamente in diciotto città europee, come segno di speranza verso un futuro mondo di pace ritrovata.

Orto Botanico Largo Caterina di Svezia 23/A www.incantodiluci.it. Da oggi fino a domenica 8 gennaio 2023