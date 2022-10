Venerdì 28 Ottobre 2022, 08:41

Una chiusura di tutto rispetto è stata giustamente organizzata per la mostra Luciano Salce: L'ironia è una cosa seria. Per suggellare la bellezza del Museo Etrusco di Villa Giulia e del cinema diretto e interpretato da Luciano Salce, è stato ideato uno speciale incontro completamente sold out e dal titolo Luciano Salce. Come ho imparato ad amare le donne. Incontro con le attrici dei suoi film. Per ricordare, commentare e rivivere momenti della storia del cinema italiano sono arrivate puntuali e soddisfatte le donne' di Luciano Salce, tutte accolte dal sorriso timido e insieme sornione del figlio Emanuele. Si sono quindi accomodate nella Sala della Fortuna del Museo Etrusco diretto da Valentino Nizzo, ecco la bionda Enrica Bonaccorti in tailleur prugna, Barbara Bouchet che ha optato per un elegante abito color carta da zucchero seguite da Maria Grazia Buccella, Orchidea De Santis e Gabriella Giorgelli.

Alida Valli nasceva cento anni fa, quegli incontri romani con la diva a parlare di Hitchcock e Visconti

Ognuna a suo modo ha rivissuto momenti e situazioni legati al cinema del Novecento e dell'indimenticabile rapporto vissuto con Luciano durante la loro vita e attività artistica. Umorista, regista e autore di commedie, Salce è stato anche definito regista di attrici in quanto creatore di personaggi femminili memorabili.

Grazie alla sua direzione interpreti come ad esempio Monica Vitti e Catherine Spaak, Maria Grazia Buccella e Anna Mazzamauro hanno rivelato qualità e caratteri in grado di segnare un punto di svolta nelle rispettive carriere. Mentre l'incontro veniva moderato da Marco Giusti e Luca Pallanch, nella sala si riconoscevano amici, colleghi e appassionati come Sebastiano Somma che indossava la maglietta del teatro Patologico, oltre a Jacopo Gassmann e la madre Diletta D'Andrea. In prima fila erano seduti Pino Quartullo con accanto il critico cinematografico Claudio Massenza e la Presidente e Direttrice Artistica della Fondazione Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello Piera Detassis. Un'occasione unica per ascoltare dalla viva voce di chi ne ha incrociato il percorso artistico ed esistenziale, come Salce ebbe modo di imparare ad amare le donne. L'evento organizzato in collaborazione con ETRU e il Centro Sperimentale di Cinematografia è proseguito poi nel colonnato affrescato della dimora rinascimentale, dove sono stati apprezzati i totem sulla mostra a cura di Emanuele Salce e Andrea Pergolari.