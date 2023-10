Anima Gemella, stasera in tv la nuova fiction con Daniele Liotti e Chiara Mastalli: trama, cast, dove è girata e quanto dura

Daniele Liotti torna in tv con una nuova fiction “Anima gemella" su Canale 5. Un po' di romanticismo, un po' di mistero e un po' di paranormale ecco gli ingriedienti della serie che inizia stasera in tv, mercoledì 11 ottobre, su Canale 5 alle 21.30. Per un totale di quattro puntate, ciascuna della durata di circa cento minuti, la fiction terminerà il 1° novembre e nadrà in onda sempre il mercoledì.