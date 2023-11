"Bridging Borders", la Camera dei Deputati accoglie la mostra dell’artista Nello Petrucci con un messaggio di pace

L’arte messaggera di pace. Inaugurata nella sede della Camera dei Deputati a Palazzo Valdina a Roma (Piazza in Campo Marzio, 42), la mostra personale di Nello Petrucci, "Bridging Borders" (Superare i confini), patrocinata dal Ministero della Cultura. L’esposizione, prodotta da Art and Change Impresa Sociale srls e curata da Chiara Canali, ha nell’opera Velo la massima rappresentazione dedicata alla giovane Masha Amini

La mostra

Il messaggio di pace di Petrucci, che ha già all’attivo numerose esposizioni internazionali, si realizza in questa mostra attraverso 5 opere dedicate alle vittime delle guerre nel mondo, della violenza e dell’oppressione e in difesa dei diritti umani, proseguendo un percorso già iniziato lo scorso settembre con la medesima esposizione ospitata dal Parlamento europeo a Bruxelles.

La mostra fa particolare riferimento alla situazione iraniana, e ai conflitti russo-ucraino e israelo-palestinese. A Mahsa Amini, la giovane iraniana morta lo scorso anno in seguito alle violenze da parte della polizia morale di Teheran per aver violato la legge sul velo, e divenuta icona della discriminazione di genere e della violazione dei diritti umani, Petrucci dedica la scultura in resina Velo (2023), esposta per la prima volta al pubblico in Italia.

L’opera è anche un tributo alle vittime della resistenza iraniana e per coloro che lottano per la libertà, per la giustizia, contro ogni genere di oppressione e violenza.

La scultura in gesso, resina e ferro intitolata Blasted Harmony cattura, invece, l’essenza della lotta tra la bellezza dell’arte e la brutale realtà della guerra, rappresentate da due mani in un momento di scontro dal forte impatto che incarna la dualità dell’umanità.

Oltre alle due sculture, protagoniste della mostra saranno anche tre grandi tele a tecnica mista alle quali l’artista ha attribuito tre eloquenti titoli: Hell, Europa e Ragioni. Le tre opere sono caratterizzate dall’uso del collage e dell’halftone, una tecnica che obbliga lo spettatore ad allontanarsi dall’opera per mettere a fuoco l’immagine e meglio comprendere la realtà raffigurata.

Bridging Borders potrà essere visitata gratuitamente dal 7 al 17 novembre prenotandosi via e-mail all’indirizzo eventi@camera.it. Orari apertura della mostra: dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 19:00.