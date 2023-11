Gabriele Lavia, successo incredibile al Teatro Argentina con "Un curioso accidente"

Martedì 7 Novembre 2023, 13:16 - Ultimo aggiornamento: 13:17

Gabriele Lavia sta presentando con successo "Un curioso accidente" di Goldoni al Teatro Argentina di Roma. L'allestimento è caratterizzato da uno spettacolare uso del teatro nel teatro, con un sipario spostato sul retro del palcoscenico, coinvolgendo anche una porzione della platea. Lavia, come sempre, si distingue per la sua straordinaria vitalità e abilità nel dar vita ai personaggi, accentuando la rappresentazione stessa. La trama ruota attorno a Filiberto, un uomo goldoniano astuto ma presuntuoso, e a donne intelligenti e intraprendenti, in particolare Giannina. La storia si sviluppa attraverso una serie di inganni e fraintendimenti, culminando in un matrimonio segreto tra Giannina e l'ufficiale francese de la Cotterie. Oltre a Lavia, spiccano le performance di Federica Di Martino (Giannina), Simone Toni (la Cotterie), Giorgia Salari (Marianna), Beatrice Ceccherini (Costanza), Lorenzo Terenzi (Guascogna) e Andrea Nicoli (Riccardo). Lo abbiamo intervistato nel corso delle repliche dello spettacolo che sarà in scena all'Argentina fino al 19 novembre.