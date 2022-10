Mercoledì 26 Ottobre 2022, 08:09

Nella Repubblica della sovranità alimentare c'è una regina in rosa che non ha intenzione di abdicare. Al Mercato Centrale di via Giolitti, con la decima edizione del Mortadella Day, si celebra l'anniversario dell'ottobre 1661, data in cui il cardinal Farnese divulgò il bando precursore dell'attuale disciplinare di produzione Igp contenente le regole per realizzare il prelibato insaccato di puro suino. Nel tempio del gusto della stazione Termini, tre star della cucina si sono sfidate durante uno show cooking e Sua Maestà la Mortadella è stata proposta in altrettante originali versioni. Lo chef Antonio Ziantoni, che vanta una stella Michelin, ha svelato la sua interpretazione laziale seguito dal collega francese Bernard Fournier, che ha dato vita ad una rivisitazione gourmet.

Pronto ai fornelli il re del panino Daniele Reponi, che ha creato golosi sandwich raccontando il dietro le quinte delle eccellenze italiane. Special guest il campione di nuoto Massimiliano Rosolino e l'attrice Flora Canto, moglie del mattatore Enrico Brignano. L'iniziativa, presentata dalla giornalista Rai Federica De Denaro, si inserisce nell'agenda del Deli. m.e.a.t.- Delicious Moments European Authentic Taste, progetto di informazione e promozione supportato dall'Ue che, rivolto all'Italia e alla Francia, lega la triade dei consorzi agroalimentari per la tutela dei salumi Dop e Igp. Ecco Gianluigi Ligasacchi, direttore del Consorzio Mortadella Bologna, accanto al nutrizionista Lorenzo Traversetti. Ricette e sfiziosità grazie alla masterclass della cuoca e blogger Sonia Peronaci, che ha regalato perle di saggezza culinaria a venti food influencer.