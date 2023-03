Metti una sera a teatro con gli amici: la "prima" con Bisio è tutta da ridere

Una biografia romanzata e ironica che, tramite il paradosso tragicomico, fa riflettere sull’esistenza e i suoi imprevisti. Ricordi, scelte professionali che si imbattono in Bertolt Brecht, folgorazioni, momenti di indecisione alternati ai successi nello spettacolo “La mia vita raccontata male”, fino a domani in scena al Teatro Brancaccio con un divertente Claudio Bisio che, nel backstage, si prepara per il debutto romano. In via Merulana, l’esilarante e perfido “one-man-show” strappa gli applausi della bella Valentina Lodovini che, arrivata puntuale alla première teatrale, ritira il biglietto al botteghino. Già co-protagonista insieme all’attore milanese e ad Alessandro Siani della pellicola “Benvenuti al Sud” e del sequel “Benvenuti al Nord”, entrambi del regista Luca Miniero, l’attrice prende posto in sala dopo aver salutato alcune conoscenti. Nel foyer, accolti dal direttore artistico Alessandro Longobardi, si riconoscono la spumeggiante Barbara Foria in compagnia di Thomas Santu, Pino Strabioli e l’autore tv Luca Giudice raggiunti da Caterina Guzzanti affiancata dall’amica Claudia Scuderi.

Con i musicisti Marco Bianchi e Pietro Guarracino, diretto da Giorgio Gallione sulle note di Paolo Silvestri, il manuale esistenziale interpretato da Bisio attinge alla vasta produzione letteraria del Premio Strega 2014 Francesco Piccolo e spazia dalla prima fidanzata alle gemelle Kessler, dall’impegno politico a Mara Venier, passando per la paternità e la famiglia, in un vortice tra pubblico e privato che regala sorrisi agli spettatori attraverso un viaggio agrodolce che così accende i riflettori sull’arte del narrare. Non hanno perso l’appuntamento Paolo Orlando, direttore della distribuzione di Medusa Film, seguito dall’amministratore delegato Giampaolo Letta accanto alla sua Rossana Ridolfi. Il danzatore e coreografo Kledi Kadiu sosta davanti all’ingresso parlando al telefono in attesa della mise en scène che, prodotta dal Teatro Nazionale di Genova, vanta i costumi e la scenografia di Guido Fiorato con le luci di Aldo Mantovani. Flash per il compositore Pivio e Carmen Giardina, il cantautore Piji Siciliani e Metis Di Meo, che sfoggia un elegante basco rosso à la française. Seduti in poltrona Riccardo D’Alessandro e Claudia Campagnola, Alessandra Acciai, Paolo Petrecca, direttore di Rai News 24. E la standing ovation è assicurata.