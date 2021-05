“La strada dei sogni”, mercoledì presentato a Roma il libro di Fabrizio Romozzi

“La strada dei sogni” sarà presentato mercoledì a Roma, il libro è stato scritto dall’architetto Fabrizio Romozzi e dal giornalista Maurizio Verdenelli ed è il percorso che collega Marche e Umbria e che ha risolto il gap infrastrutturale limitante per la competitività delle due regioni italiane. La presentazione avrà luogo alla sede generale della Banca in Via Flavia, 15 alle ore 15:30.

APPROFONDIMENTI ALTA VELOCITA' Orte, in arrivo domenica 13 giugno il primo Frecciarossa: «Una... ECONOMIA Recovery, ratifica completata in UE. Atteso CdM su PNRR e... FINANZA JD Logistics, debutto positivo sul listino di Hong Kong ECONOMIA Blocco licenziamenti, Sindacati in piazza per chiedere proroga FINANZA Maire Tecnimont e Leonardo, alleanza strategica per impianti... ENERGIA Eni con Progressive Energy accelera su sviluppo processi di CCS in UK

La storia del Quadrilatero

Il libro racconta della realizzazione del Quadrilatero: un sistema di reti stradali che collega il Centro Italia ed ancora oggi è considerato innovativo delle politiche infrastrutturali italiane. L'architetto Romozzi ha parlato in questi termini in merito alla realizzazione del progetto: «E’ stata un’esperienza esaltante, un modello di partenariato pubblico privato che dovrebbe essere seguito da tutti i soggetti decisori per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali, dalle strade agli ospedali. Dall’idea progettuale, al finanziamento fino alla realizzazione». L’aver inventato, una procedura di finanziamento che prima non esisteva ha reso importante questo modello.

SACE è Best In Media Communication: un riconoscimento per ruolo strategico in Italia

Come partecipare?

La presentazione del libro, edito da Eurilink University Press, sarà anche un'importante possibilità per riflettere sullo sviluppo delle infrastrutture in Italia e sul futuro in generale del paese: come finanziare in momenti difficili opere necessarie e utili allo sviluppo socioeconomico di un territorio. Ci saranno molti interventi online e sarà possibile partecipare all’evento tramite la piattaforma zoom.

Sono al Sud i maggiori beneficiari italiani dei fondi di coesione

© RIPRODUZIONE RISERVATA