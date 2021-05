28 Maggio 2021

(Teleborsa) - JD Logistics, lo spin-off della logistica di JD.com (società cinese di commercio elettronico con sede a Pechino), ha debuttato oggi sulla Borsa di Hong Kong. Dopo aver guadagnato oltre il 17% a inizio seduta e aver raggiunto i 47,35 dollari di Hong Kong per azione, rispetto ai 40,36 HKD del prezzo di IPO, il titolo ha perso terreno. Scambia comunque in rialzo di oltre il 3% a due ore dalla fine delle contrattazioni.

La società ha raccolto 3,2 miliardi di dollari nella sua offerta pubblica iniziale, con le azioni prezzate (a 40,36 HKD) al limite inferiore della forchetta offerta. Tra gli investitori istituzionali che hanno partecipato all'IPO ci sono Softbank, Temasek Holdings e BlackRock.

JD Logistics ha solo una quota del 2,7% del settore della logistica in Cina e prevede di espandersi oltreoceano, compresa l'Europa. Qui la società dovrebbe creare centri logistici entro un anno, ha affermato il CEO Yu Rui. "Useremo i fondi raccolti dall'IPO per migliorare ulteriormente le nostre reti, anche nelle aree di livello inferiore e suburbane in Cina, e le infrastrutture dei mercati esteri", ha detto Yu.

