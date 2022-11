Marco Bocci, Francesco Pannofino, Michele Bravi: sfilano le voci del “Mondo misterioso” di Walt Disney

Ha il sapore dell’adventure cult più atteso di tutti i tempi, ma non è l’ultimo capitolo di Indiana Jones. Tutt’altro. È una storia d’avventura in un mondo che non c’è, immaginato e immaginifico. Un mondo strano, dove un padre e un figlio si guardano a specchio, ritrovando il senso più profondo del loro legame e molto di più. Un’avventura a tutti gli effetti, come quelle da sempre amate dal regista Don Hall e dai tanti adoratori del fortunato genere, rincorso e raggiunto dal nuovo film d’animazione di Walt Disney, dal titolo “Strange World – Un Mondo Misterioso”.

Il film ha debuttato nella patinata anteprima italiana a Roma, nella grande sala di Piazza della Repubblica, dov’è andato in scena il consueto red carpet delle grandi occasioni, tra attori e influencer beniamini della rete. Insieme al regista che ha calcato l’internazionale tappeto rosso che ha chiamato a raccolta molti ospiti, non sono mancati lo sceneggiatore Qui Nguyen e il produttore Roy Conli, seguiti dall’attore Jaboukie Young-White, voce originale di Ethan Clade, tra i personaggi protagonisti del film adatto sia ai grandi che ai più piccini. Sfilano più belli e uniti che mai Marco Bocci e Laura Chiatti, seguiti da Francesco Pannofino che, insieme a Bocci, interpreta i due caratteristici animati principali protagonisti dell’opera firmata da Disney, rispettivamente Jaeger Clade e Searcher Clade. A loro si sono aggiunti anche Lorenzo Crisci, voce italiana di Ethan e i cantanti prestati al cinema d’animazione, Michele Bravi e Federica Abbate che, poco prima della proiezione, hanno deliziato il pubblico con l’interpretazione della colonna sonora, tema portante del film, ispirato al saggio Antifragile di Nassim Taleb. Grazie ai creatori di successi come “Big Hero 6” e “Encanto”, Disney cala l’asso in prossimità delle imminenti feste, con l’arrivo del film “Strange World” nelle sale dal prossimo 23 novembre.

È proprio dal 23 novembre infatti che tutti gli appassionati si ritroveranno nelle fantastiche ambientazioni disneyane, capaci di togliere il fiato e rubare emozioni ad un pubblico più che mai trasversale. Tra gli invitati anche gli attori Michela Quattrociocche, Pietro Genuardi e Ludovico Tersigni, seguiti dagli influencer DinsiemE (duo social formato da Erick e Dominick), Macchedavvero (al secolo Chiara Cecilia Santamaria), Matilde Brandi, Letizia Porcu - da poco separata da Federico FashionStyle - e poi ancora, Carolina Ronca, Flaminia Ferretti, Christian Roberto e sua sorella Giulia, le Twin Sisters forti dei loro milioni di followers su Tik Tok, Chiara Di Pietro - meglio nota come ‘Una Ginecologa Per Amica’ -, Teresanna Pugliese con figlio e marito al seguito e poi, la drag queen Nehellenia seguita da Fabrizio Colica de Le Coliche con suo marito Giacomo Visconti. A loro si sono aggiunti anche gli attori acclamati da pubblico e fotografi, Francesco Arca e Claudio Amendola, quest’ultimo pronto ad una nuova avventura fuori dal set, con l’apertura del suo prossimo nuovo locale il cui nome sarà ‘Frezza – cucina de coccio’, che vedrà la luce nei prossimi giorni nel pieno centro a Roma. Tutti pronti per un viaggio all’interno di un inesplorato mondo sotterraneo, tra creature bizzarre, pericoli incombenti e luoghi sconosciuti, pronti ad esser conquistati dai Clade, la folle famiglia di esploratori che scopre il mondo più misterioso che c’è.