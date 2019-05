Magia dell'Opera: al via la 15esima edizione del progetto che porta bambini e genitori a teatro

Torna Magia dell'Opera, il progetto didattico nato per accompagnare gli insegnanti e gli allievi delle scuole dell’obbligo alla scoperta del mondo dell’opera. Questa quindicesima edizione sarà focalizzata sul Maestro pesarese Gioachino Rossini, con l'obiettivo di diffonderne la conoscenza e l'apprezzamento tra le nuove generazioni.

Gli allievi delle scuole assisteranno e parteciperanno cantando, davanti a un folto pubblico di familiari e amanti dell’opera, alle rappresentazioni de "Il turco in Italia" che si terranno al Nuovo Teatro Orione in via Tortona 7 nelle date: 24 - 28 - 29 e 30 maggio 2019 con due spettacoli di mattina, alle 9.30 e alle 11.30, insieme a due cast di nuove stelle della lirica, accompagnati da un ensemble orchestrale diretto dal Maestro Andrea Tarantino.

Ad oggi sono oltre 50.000 i bambini, 20.000 i genitori e 4.800 i docenti che grazie al progetto hanno avvicinato il mondo della lirica scoprendone le meraviglie e appassionandosi alle sue storie e alla sua musica. Nel corso degli anni il progetto ha avuto numerosi riconoscimenti, tra cui i Patrocini della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, delle Regioni Lazio e Umbria e del Comune di Roma. L’Associazione è accreditata dal MIUR come ente formativo per il personale della scuola dall’anno 2010.

© RIPRODUZIONE RISERVATA