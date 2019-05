A Roma torna il RUFA Contest, l'ospite speciale sarà il fotografo LaChapelle

A Roma arriva il RUFA Contest 2019. Si terrà mercoledì 5 giugno alle ore 19 al Teatro Brancaccio e la “special star” sarà David LaChapelle, fotografo e regista statunitense di fama mondiale.

Le opere di LaChapelle sono presenti in numerose importanti collezioni pubbliche e private, tra le quali il Musée d’Orsay di Parigi, il Brooklyn Museum di New York, il Museum of Contemporary Art di Taipei, il Tel Aviv Museum of Art a Tel Aviv e molte altre ancora. Oggi vive e lavora negli studi sparsi tra Los Angeles e le Hawai.

Il contest - “La Divina estetica” è il tema sul quale i 25 studenti RUFA - Rome University of Fine Arts, selezionati per il gran finale da una giuria che ha analizzato più di 100 proposte progettuali, sono chiamati a confrontarsi.

Sotto la guida dell’ideatore e direttore artistico Emanuele Cappelli, il RUFA Contest - arrivato alla sua quinta edizione - è un ponte di collegamento tra l’alta formazione e le professioni creative. Un’opportunità che apre gratuitamente anche all’esterno: per intervenire allo show è sufficiente prenotarsi, fino ad esaurimento posti, utilizzando i link presenti sul sito www.unirufa.it

