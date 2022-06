Luiss, venerdì il ministro Franceschini presenta il suo libro "Con la cultura non si mangia?"

Venerdì 10 giugno l'università Luiss Guido Carli ospita la presentazione del libro del Ministro della Cultura Dario Franceschini dal titolo: "Con la cultura non si mangia?". L'evento comincerà alle 11.30 e si terrà nella Sala delle Colonne (Campus Luiss di Viale Pola 12). Gli indirizzi di saluto saranno tenuti dal Rettore dell'università Andrea Prencipe e dalla direttrice del Master in Art Law e del Master in Fashion Law, Angela del Vecchio. Oltre al ministro Franceschi, interverrà il presidente e ad di Tod's Diego Della Valle. Moderatrice la giornalista Barbara Millucci.