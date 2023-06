Arriva la terza edizione di «Libri in osteria»: il programma completo con tutte le date e gli ospiti presenti a Frascati

Da Goethe a Neruda, sui tavoli delle osterie frascatani accanto a un buon bicchiere di vino si sono intessuti trame e versi, racconti e cronache per secoli. Nata quasi per gioco dopo il grande successo della prime due edizioni a Frascati ritorna «Libri in Osteria», la rassegna libraria ideata e curata dalla giornalista Emanuela Bruni sulle orme della tradizione e che punta soprattutto su autori di qualità e alla piccola e media editoria.

La kermesse

Un evento con una formula molto semplice che ha riscosso un crescente successo di pubblico realizzato insieme al giovanissimo titolare della Libreria Ubik Francesco Collacchi, e alla grande sensibilità dell’oste Remigio Sognatesori. Pochi e semplici ingredienti che riempiono ed animano la piazzetta dell’Olmo, nel cuore dl centro storico della città tuscolana, all’ora dell’aperitivo. Ogni settimana un tema ed un personaggio: dai romanzi storici ai gialli, dalle inchieste giornalistiche ai temi di grande attualità non dimenticando i personaggi del grande e piccolo schermo: cosi l’Assistente di Stanley Kubrick, Emilio d’Alessandro, l’estate scorsa, ha raccontato un inedito familiare del grande regista e come quest’anno per l’ottantesimo compleanno di Raffella Carrà, la giornalista Adriana Pannitteri insieme a Davide Coni, ballerino degli ultimi spettacoli, hanno ricordato la nota showgirl.

L’attore Sebastiano Gavasso ha letto ed interpretato le emozionanti pagine di Corri di Roberto di Sante.

Il programma a luglio

Mercoledi 5 luglio, ore 18, Emanuela Fontana: “La correttrice”, ed. Mondadori

Venerdì 7 luglio, ore18, Marcello Vitale: “ La bolgia dei dannati”, ed. Cairo

Giovedì 13 luglio,ore18, Laura Costantini e Loredana Falcone: “Trappola a Boscolungo”, ed. Nua

Giovedì 20 luglio, ore 18, Michela Monferrini: “A Napoli con Raffaele La Capria” , ed. Giulio Perrone

Non mancano i momenti di riflessione più intensa sui temi importanti dell’attualità. Gli incontri infrasettimanali sono un modo per conversare amabilmente di fatti, emozioni in un momento in cui ognuno ha voglia di stare in compagnia, confrontarsi e riscoprire il centro storico non solo per la movida ma in orari e momenti diversi della giornata. Gli appuntamenti durano circa un ora e l’ingresso è libero: chi desidera può sedersi al tavolo ed ascoltare, interloquire ma naturalmente sorseggiare un calice di vino è una scelta di ciascuno cosi come acquistare i libri di cui si parla. La rassegna iniziata da due settimane si protrarrà sino al 20 luglio per riprendere poi a metà settembre per godere degli ultimi scampoli d’estate con le ottobrate romane.

Per seguire l’attività pagina Fb Libri in osteria - Frascati e Castelli Romani