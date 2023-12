Laura Pausini World Tour 2023/2024, in arrrivo quattro tappe a Roma: il 12,13,15,16 dicembre al Palazzo dello Sport

Il Laura Pausini World Tour 2023/2024 arriva domani - 12 dicembre - al Palazzo dello Sport di Roma per quattro imperdibili appuntamenti. Partito da Rimini lo scorso 8 dicembre, lo show internazionale dell’artista reduce dalla vittoria di un Golden Globe, una nomination agli Oscar ed eletta Latin Recording Academy Person of the Year 2023, farà tappa nella capitale il 12,13,15 e 16 dicembre e la vedrà successivamente esibirsi nei palasport più prestigiosi di Italia, Europa, America Latina e Stati Uniti.

Il nuovo tour

Una nuova tournée mondiale, la decima in carriera per l’artista italiana più premiata al mondo negli ultimi 30 anni, che si concluderà il 6 aprile 2024 al Madison Square Garden di New York, la città che aveva salutato l’inizio dei festeggiamenti del suo trentennale il 27 febbraio di quest’anno.

Il Laura Pausini World Tour, che vede la direzione artistica di Luca Tommassini e della stessa Pausini e la direzione musicale di Paolo Carta, è organizzato e prodotto da Friends&Partners.

@Neos, compagnia aerea di Alpitour World, è official partner.