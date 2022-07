Sabato 23 Luglio 2022, 07:54

«È un trip. Venite a divertirvi e a vivere la grande avventura. Vi aspettiamo con i piedi a mollo e la luce negli occhi», scrive Jovanotti sui social. È rimasto per tre anni in balia di mari tempestosi, prima di riprendere la sua navigazione all'inizio del mese da Lignano Sabbiadoro. E ora il veliero del Jova Beach Party, il tour sulle spiagge del 55enne ex Ragazzo Fortunato diventato uno dei più coraggiosi intrattenitori della sua generazione, arriva finalmente nel Lazio: ormeggerà sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, a Marina di Cerveteri, tutta oggi e domani, prima di salpare alla volta di altri mari (il tour, remake dell'impresa del 2019, andrà avanti fino a settembre inoltrato).

Jova Beach Party, la festa dell'estate arriva a Marina di Cerveteri: il programma completo

LA FORMULA

Attese più di 45 mila persone complessive per i due concerti, che definire così è riduttivo. Perché in fin dei conti il Jova Beach Party è un po' festival e un po' villaggio vacanze, dove la musica comincia a risuonare sui palchi più piccoli già dalle 16.30 (con gli ospiti di giornata: tenere d'occhio i social e l'app del tour, perché è lì che saranno annunciati stamattina quelli di oggi e di domani, scelti tra i 160 invitati), mentre c'è chi si fa il bagno, chi si diverte nell'area giochi e chi invece si aggira tra i vari food truck, che spaziano dalla cucina greca a quella giapponese (bandita la plastica: l'acqua viene venduta in lattine di alluminio). Lo show del padrone di casa non comincia prima delle 20.30, quando Capitan Lorenzo Cherubini, cappello da pirata in testa, arriva sul palco principale: disegnato dallo studio Giò Forma, già al fianco di Vasco e Tiziano Ferro, ha proprio la forma di un vascello malridotto lungo 60 metri. Per due ore e mezza si trasforma in un gigantesco karaoke che vede Jovanotti, affiancato dall'inseparabile bassista Saturnino e dagli altri componenti della sua ciurma, alternare le sue canzoni a remix di Battiato, Raffaella Carrà, Chic, Rolling Stones e superhit come Shakerando di Rhove. Una scaletta fissa non c'è: si naviga a vista anche sul palco, dove può succedere di tutto.

Le hit non possono mancare, però: da Penso positivo a L'estate addosso, passando per L'ombelico del mondo, Baciami ancora, A te, Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Se Una tribù che balla è l'ideale manifesto della festa itinerante, il remix di Sixpm di I Love You Baby da 27,6 milioni di streams su Spotify è la colonna sonora del tour, la canzone che accompagna i fan verso le spiagge insieme al nuovo singolo Sensibile all'estate (è uscito in concomitanza con il debutto a Lignano, nell'Ep Oasi).

«Canto solo successi pop, come a un matrimonio», dice Jova, che in spiaggia celebra anche le nozze di alcuni fortunati fan. Ad Albenga negli scorsi giorni ha sposato una coppia gay, Sara e Silvia: «L'amore vince», ha scritto sui social. Sono 220 mila gli spettatori che hanno partecipato alle prime sei tappe del Jova Beach Party, le cui immagini rivivono su RaiPlay nel «docubeach» così l'ha definito il cantautore L'estate adesso: ieri è uscito il terzo episodio, con la voce narrante dell'icona del rap italiano Frankie Hi Nrg. Alle polemiche di ambientalisti e animalisti il cantautore risponde sottolineando che il Jova Beach Party ha come «garante ambientale» il WWF: con l'iniziativa Ri-Party-Amo Jovanotti promette che a settembre pulirà 250mila mq di spiaggia a Fiumicino e 10mila mq di fondali a Ostia, mentre a Ladispoli sono previsti interventi di protezione dei siti di nidificazione del Fratino.

GLI OSPITI

A organizzare le feste è sempre stato il più bravo e anche stavolta Lorenzo non deluderà, tra show e sorprese. A Lignano c'era Max Pezzali, a Ravenna c'erano Fedez, Tananai e Nek, ad Albenga i Coma Cose: oltre a Gianni Morandi, presente praticamente a ogni data (per lui Jovanotti ha appena scritto un'altra canzone, La ola), a Cerveteri stasera e domani potrebbero arrivare altri ospiti non annunciati. Jovanotti sul palco fa tutto: mette i dischi come faceva trent'anni fa da dj nelle discoteche romane, balla, suona, canta. C'è chi già se lo immagina al posto di Amadeus a Sanremo dal 2024: a febbraio la presenza di Morandi accanto al padrone di casa potrebbe convincerlo a tornare da ospite. C'è tempo per pensarci: intanto Lorenzo si gode la sua festa.

LA GUIDA SU COME ARRIVARE

A Marina di Cerveteri è tutto pronto per il passaggio del veliero del Jova Beach Party. La piccola località marittima del litorale laziale a nord di Roma, 7720 residenti, si prepara ad accogliere oggi e domani una quantità di gente quasi sei volte superiore al numero di abitanti: saranno 45 mila gli spettatori complessivi di queste due tappe del tour di Jovanotti. La neosindaca di Cerveteri Elena Gubetti ha informato i residenti che la frazione di Campo di Mare, dove è stato allestito il palco, fino all'alba di lunedì sarà una grande isola pedonale. Ci si potrà muovere a piedi, in bici, con monopattini, pattini e skate, ma non con le auto. I residenti, con apposito contrassegno (da ritirare presso gli uffici della Polizia Municipale), potranno parcheggiare nell'area gratuita a loro dedicata. Marina di Cerveteri dista un'ora di automobile dalla Capitale percorrendo l'Aurelia, ma gli organizzatori sconsigliano di arrivare in macchina: c'è il rischio di restare intrappolati in lunghe code. Per chi proprio non potrà arrivare in treno o con il pullman, sono stati predisposti parcheggi in via delle Gerbere 27: i posti auto vanno prenotati online e costano 12 euro l'uno. ORARI I cancelli per l'evento verranno aperti alle 14. Lo show di Jovanotti comincerà alle 20.30 e terminerà poco dopo le 23. Per il rientro a Roma sono stati messi a disposizione sei treni speciali a carico dell'organizzazione: fino a ieri sera erano rimasti disponibili online biglietti da 12 euro solo per le corse dell'1.35 e delle 2.10 di domani (dopo lo show di oggi) e dell'1.55 di lunedì (dopo quello di domani). I pullman di Eventi in Bus sono invece sold out. La spiaggia dista un chilometro a piedi dalla stazione e dai parcheggi. Le polemiche dei residenti sono state smorzate dalle rassicurazioni della prima cittadina: «Non è vero che dovete stare chiusi in casa. E a nessuno in nessun momento è impedito di accedere alle proprie abitazioni». Hotel e bed and breakfast a Marina di Cerveteri sono sold out da settimane: «Ogni data porta nelle casse di hotel, ristoranti e bar oltre 3,5 milioni di euro di indotto», dice Maurizio Salvadori di Trident, sottolineando come i benefici in termini economici del tour pesino più di eventuali polemiche.