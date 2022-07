Jova Beach Party, la festa dell'estate arriva a Marina di Cerveteri: il programma completo

Continua il grande tour estivo in spiaggia targato Jovanotti che, domani e domenica approda con il Jova Beach Party sul litorale romano a Marina di Cerveteri, precisamente nella frazione di Campo di Mare. Attesa crescente per il settimo e ottavo appuntamento del prossimo weekend per il quale sono previste circa 45mila persone. Su YouTube è stato da poco pubblicato il video di «Sensibile all'estate», contenuto nel capitolo Oasi del Disco del Sole (Capitol Records Italy), girato durante la tappa debutto di Lignano Sabbiadoro del tour 2022. All'evento sono attesi oltre 160 gli ospiti nazionali e internazionali che hanno confermato la loro presenza al Jova Beach. Nessuna scaletta, ogni tappa è una sorpresa.

Il programma del weekend

Entrambe le date del 23 e 24 luglio apriranno le porte al pubblico già a partire dal primo pomeriggio, alle 14:30. L'evento colossal vedrà la presenza di tre palchi allestiti, lo Sbam Stage, dove si esibiranno i primi artisti. Per poi proseguire sul Kontiki e infine tuffarsi nel cuore della serata sotto le luci del Main Stage. I biglietti per questo fine settimana all'insegna della musica sono disponibili sul sito "Trident Music", sul quale è disponibile la mappa per arrivare sul luogo dell'evento. Per chi non fosse automunito, anche se la Jova Beach app «sconsiglia vivamente l'utilizzo dell'auto», l'evento collabora con la piattaforma online "Eventi in bus" grazie alla quale è possibile consultare orari di trasporto e in più scegliere la fermata dei mezzi più vicina.

Modifiche alla circolazione

A partire dalle 8 di domani e fino alle 3 del mattino del 25 luglio, a Campo di Mare saranno vietate sosta e fermata. Potranno fare il loro ingresso nelle aree chiuse al traffico esclusivamente proprietari di box auto e coloro in possesso di un contrassegno per disabili. I mezzi di soccorso saranno invece posizionati sul lungomare degli Etruschi, viale Adriatico, via delle Mimose, via del Pino romano e via del Bagolaro. Gli organizzatori dell'evento predisporranno anche percorsi pedonali appositi e piste ciclabili. Sarà fatta un'eccezione per i possessori del biglietto del concerto, i quali potranno parcheggiare si a Campo di Mare ma, solo nelle aree parking dell'evento in via delle Gerbere 27. Costo del parcheggio è di 10 euro + 2 di prevendita, acquistabile sulla Jova Beach App.

Arrivare in treno

Per chi ha in programma l'arrivo in treno, la fermata è "Marina di Cerveteri". Da qui sarà possibile raggiungere facilmente l'area dell'evento che, dista solamente un chilometro. Per il rientro saranno messi a disposizione 6 treni speciali con i biglietti che potranno essere acquistati online al costo di 8 euro a persona, sul posto il costo è di 10 euro. Il treno speciale partirà dalla stazione di Marina di Cerveteri e si fermerà nelle stazioni di: Ladispoli-Cerveteri - Torre in Pietra-Palidoro - Maccarese - Roma Aurelia - Roma San Pietro - Roma Trastevere - Roma Ostiense - Roma Tuscolana - Roma Termini.

Iniziativa per l'ambiente

Lorenzo Cherubini aveva già annunciato che il suo tour estivo sarebbe stato all'insegna del rispetto dell'ambiente con, maxi isole dei rifiuti all'interno dei villaggi, un'area relax allestita solo con materiali riciclati e materiale compostabile nell'area food. Ri- Party-Amo, è il progetto ambientale nato dalla collaborazione tra il Jova Beach Party, Intesa Sanpaolo e WWF Italia, con l'obiettivo di rendere i giovani, le scuole, le famiglie, le aziende e intere comunità, protagonisti della salvaguardia e del restauro della natura d'Italia.

Un programma che parte dalla pulizia delle spiagge, passa per progetti di ricostruzione naturale e si conclude con attività di educazione. La raccolta fondi ha già accumulato 3 milioni di euro per lo sviluppo del progetto. Dopo Cerveteri, il Jova Beach Party è atteso il 30 e 31 luglio a Barletta, il 5 e 6 agosto a Fermo, il 12 e 13 agosto a Roccella Jonica (RC), il 19 e 20 agosto a Vasto (CH), il 26 e 27 agosto a Castel Volturno (CE), il 2 e 3 settembre a Viareggio (LU), il 10 settembre a Bresso-Milano Aeroporto.

