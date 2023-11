Niccolò Fabi, Max Gazzè e Daniele Silvestri annunciano il concerto al Circo Massimo: «Sarà una festa»

Dopo 10 anni dalla pubblicazione dell'album a sei mani "Il Padrone della Festa", Niccolò Fabi, Max Gazzè e Daniele Silvestri annunciano un esclusivo concerto al Circo Massimo di Roma, il 6 luglio 2024. «Speriamo che la città viva il concerto come una festa aperta a tutti» ha sichiarato Daniele Silvestri durante la conferenza stampa in Campidoglio.

Il concerto

Il live sarà proprio l'occasione proprio per ripercorrere l'album scritto insieme nel 2014, "Il Padrone della Festa", ricco di temi ancor più attuali come la difesa dell'ambiente. Un album «nato in maniera molto spontanea a casa di Daniele a Fregene facendo musica insieme. Non viene da un'operazione discografica, come qualcosa di forzato» spiega Max Gazzè. «È stato percepito dal pubblico come un disco onesto - aggiunge Niccolò Fabi - anche perché avevamo iniziato a suonare insieme 20 anni prima al Locale, ai nostri inizi, quando avevamo tutti grande desiderio anche di riconoscere la propria identità.

Insieme, dice ancora Fabi, «vogliamo far rivivere per una sera anche quella gioia, la voglia di giocare». Il Circo Massimo «è una collocazione affascinante, siamo di Roma e anche se questo concerto non è solo dedicato ai romani, poter ospitare per bene tutti nel nostro salotto preferito non ci dispiace» spiega Silvestri. A lungo «ci siamo detti di lasciare quella di 10 anni fa come una cosa unica e irripetibile, ma poi ci siamo lasciati sedurre dall'idea di tornarci perché in questi anni molto spesso ai nostri concerti, anche ragazzi, ci hanno chiesto se l'avremmo rifatto». In questi anni «c'è sempre stata la grande forza di supportarci a vicenda, tirare fuori il meglio dell'altro, sostenerci, l'uno per l'altro siamo una squadra emotivamente importante - sottolinea Gazzè -. Siamo un pò fratelli, c'è un affetto, un bene, alla base di quel progetto che ha aggiunto qualcosa ai percorsi di ognuno di noi».

Esclusa invece la partecipazione a Sanremo: «Non avrebbe senso» afferma Silvestri. «Ci possiamo andare, ma d'estate» scherza Fabi. «Siamo felicissimi che Fabi, Gazzè e Silvestri abbiamo deciso di festeggiare i 10 anni del disco molto bello fatto insieme in una location unica - dice il sindaco di Roma Roberto Gualtieri - In una scena romana che stiamo cercando di rendere il più possibile viva e di qualità e i risultati stanno arrivando».