Il futuro delle migrazioni: politiche e servizi, a che punto siamo?

Martedì 27 giugno 2023 alle ore 9,30, presso la Regione Lazio - Sala Tevere (Pal. A - piano terra) Via Cristoforo Colombo, 2012, nell’abito della giornata conclusiva del progetto «Prima il lavoro» (Fondo FAMI), PRogetto per l'Integrazione lavorativa dei Migranti, si terrà un importante momento di confronto e lavoro comune sui percorsi di inclusione socio - lavorativa delle persone migranti.

Al centro dell'iniziativa i temi delle politiche, dei servizi e delle opportunità messe in campo a livello regionale e a livello territoriale e la presentazione di alcune buone pratiche grazie al racconto di esperienze transnazionali. Si affronteranno i temi delle politiche e le strategie di integrazione, gli strumenti e le risorse per l’inclusione socio-lavorativa e per il contrasto allo sfruttamento lavorativo, la sfida del multiculturalismo e le pratiche di accoglienza a livello locale ed europeo.

All’incontro parteciperà Giuseppe Schiboni - Ass. Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Massimiliano maselli - Ass. Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona, Riccardo Varone - Presidente Anci Lazio, Elisabetta LONGO - Dir.

Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’occupazione, Maria Assunta Rosa - Ministero degli Interni, Barbara Siclari - Ministero del Lavoro, Ornella GUGLIELMINO - Dir. Regionale per l’inclusione sociale, Paolo WEBER - Dir. Agenzia Spazio Lavoro, Pietro BARTOLO - Vicepresidente LIBE, Romina PAPETTI - Project Manager PRIMA e altri ancora. Un contributo interessante ai temi della giornata verrà dai rappresentanti di enti di ricerca, legati al mondo dell’immigrazione e del lavoro come Ufficio OIL per l’’Italia e San Marino, Eurispes, Unioncamere, Scuola Superiore di Studi Universitari Sant’Anna, Università Cattolica Sacro Cuore, INAPP, Ecoter, Save the Children. Modera l’incontro Paolo GIUNTARELLI - Dir. Area predisposizione degli interventi Regione Lazio L’evento, ricco di interventi, sarà anche occasione per mostrare attraverso videoproiezioni le azioni di progetto realizzate nel corso di questi anni, oltre a condividere esperienze e generare nuove reti Per partecipare all'incontro si chiede di compilare il modulo on line presente nel link di seguito: https://forms.gle/UGSJTEddYEA6sEMM7https://forms.gle/UGSJTEddYEA6sEMM7