A Roma una serata all'insegna del metal estremo con Cryptopsy e Atheist

Imperdibile appuntamento questa sera a Roma per gli amanti del metal estremo: al Traffic Live Club vanno in scena due colossi del death metal: Cryptopsy e Atheist, per quello che è stato denominato “Unquestionable Blasphemy Tour”.

I Cryptopsy sono canadesi e vantano una carriera ultratrentennale. Unendo brutalità e grande tecnica, il gruppo ha saputo ritagliarsi nel corso del tempo una posizione di prestigio tra i nomi della musica estrema. In questo tour, oltre a riproporre i loro classici, i nordamericani suoneranno dal vivo anche i pezzi del nuovo disco “As Gomorrah Burns”, pubblicato il settembre scorso.

Gli Atheist, attivi da 35 anni e provenienti dalla Florida, sono i pionieri del death metal tecnico: la loro musica consiste in un'incredibile commistione tra death metal e jazz, uno stile che trenta anni fa ruppe completamente gli schemi del metal estremo, aprendo nuovi orizzonti.

Il gruppo in questo tour celebrerà i loro tre classici album, ossia “Piece of Time”, “Unquestionable Presence” ed “Elements”, pubblicati rispettivamente nel 1990, 1991 e 1993.

In apertura di serata ci saranno gli Almost Dead, gruppo americano attivo da più di vent'anni dedito ad un possente thrash/groove metal e gli ungheresi Monastery, con alle spalle trent'anni di carriera.

L'organizzatore dell'evento è ERocks Production, capace ancora una volta di portare gruppi di grandissimo spessore nella capitale.