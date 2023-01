Constantin Udroiu - l'artista di due culture, la mostra all'Accademia di Romania in Roma

In occasione della Festa della Cultura Nazionale, l’Accademia di Romania ha organizzato una mostra delle opere del pittore Constantin Udroiu (Bucasrest 1930 - Roma 2014) come omaggio ad una personalità artistica di spicco fra i rumeni che vivono all’estero.

La mostra

Dopo gli studi in Romania e dopo un passato segnato dalla dissidenza verso il regime che gli è costata una condanna per «complotto contro l'ordine sociale», nel 1971 Udroiu giunge in Italia dove continua la sua vita e la sua attività artistica, affermandosi a livello europeo. Considerato dalla critica italiana un «espressionista bizantino», nella sua creazione, Udroiu ha prestato particolare attenzione al sacro, sia per le numerose icone che ha realizzato accanto alla pittura profana, sia per il ricorso al modello bizantino come forma di espressione artistica e identità.

Dopo aver affrescato numerose chiese rumene, in Italia riprende a realizzare affreschi su vari edifici pubblici e privati, oltre che in numerose chiese del centro. Fra tutti vanno ricordati i più importanti che raffigurano la Festa del Maggio dipinto nel 1976-1978 sulla facciata del Municipio di Accettura (Matera), e l 'Ultima Cena e la Cena di Emmaus dipinti nel 1990 nel nuovo Seminario di Benevento, inaugurato e benedetto da Papa Giovanni Paolo II e realizzati secondo l’antica tecnica della pittura “a fresco”. Le sue opere, su tela, vetro e legno, oltre che incisioni, sono state esposte in più di 200 mostre in tutta Europa.

Nel 2019, con il patrocinio della Fondazione Matera, ha avuto luogo la I edizione del Premio di pittura Constantin Udroiu rivolto agli studenti dei licei artistici della Basilicata, regione a cui è particolarmente legata la sua attività. Le opere dei vincitori sono esposte insieme a quelle del Maestro.

L'inaugurazione della mostra ha avuto luogo venerdì 13 gennaio 2023, alle ore 17:30, presso la Galleria d’arte dell'Accademia di Romania a Roma (Viale delle Belle Arti 110). La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 13 gennaio al 15 febbraio 2023, dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00, e il sabato dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.