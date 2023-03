Cinecittà World, nuova stagione al via: ecco tutte le attrazioni del parco divertimenti

Si riparte domani, sabato 18, con la nuova stagione di Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma. Dieci mesi con 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai principali generi cinematografici (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il Regno del Ghiaccio, Aqua World), 6 spettacoli live al giorno e oltre 60 eventi in calendario per restituire ai visitatori emozioni e adrenalina. Quattro le grandi novità della stazione 2023: «Dal 2 giugno, con l'apertura dell’area acquatica Aqua World il divertimento raddoppia: inaugureremo Vortex e Boomerang, due nuovi spettacolari scivoli di ultima generazione - ha dichiarato l'amministratore delegato di Cinecittà World, Stefano Cigarini - e prosegue il nostro piano di sviluppo che ci porterà in questi anni da 1 a 3 parchi tematici».

Miriam Leone diventa Oriana Fallaci, via alle riprese della nuova serie tv Miss Fallaci: il racconto delle esperienze della reporter in America

Per la Festa del Papà di domenica 19 marzo, Cinecittà World dedicherà la giornata alla solidarietà in collaborazione con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Venerdì 24 marzo a fianco di Cinecittà World apre Roma World, il Parco a tema dedicato all Antica Roma che permetterà di vivere una giornata da antico romano. Come in passato, chi è in possesso del biglietto per i Musei Capitolini potrà entrare gratis a Cinecittà World. Proseguendo con le prossime settimana, a maggio nascerà il Palastudio, un nuovo teatro di oltre 2.100 metri quadrati progettato per eventi, spettacoli e concerti. Insieme al Palastudio, prenderà il via anche “Scuola di Polizia”, uno spettacolo dal vivo di stunt con testacoda e acrobazie su quattro ruote. Ancora: il “Volarium - il cinema volante” un flying theatre, in cui gli ospiti volano letteralmente davanti allo schermo sospesi a 12 metri di altezza. Spazio anche per Dante con “Inferno la montagna Russa indoor” un percorso che si snoda tra i gironi dell’Inferno, e per i dinosauri di Spielberg con “Jurassic War”, un tunnel in cui i visitatori, a bordo di un treno, si ritrovano catapultati indietro nel tempo di 60 milioni di anni, in mezzo a battaglie epiche tra i più terrificanti dinosauri. Fra le attrazioni, c’è “Altair”, il roller coaster outdoor: è per i coraggiosi visto che ci sono 10 passaggi a testa in giù; e c’è “Aktium”, discese a 70 chilometri orari nell’acqua; o le attrazioni de “Il regno del ghiaccio”, playground sulla neve e sul ghiaccio . A parte le attrazioni, ci sono da evidenziare anche produzioni tv e cinematografiche come Alex Britti il 7 maggio, il campionato di fuochi d’artificio (dal 7 al 16 luglio), poi i concerti d’estate fino ad arrivare a Natale e Capodanno.