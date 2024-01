Ciak d'oro per festeggiare i protagonisti del cinema

È la Galleria del Cardinale di Palazzo Colonna la sontuosa cornice, per una sera, del mondo della celluloide. Occasione: un premio d’eccezione. In scena la cerimonia della consegna dei Ciak d’oro, per i quali sono omaggiati due fuoriclasse del grande schermo. E’ Paola Cortellesi, dominatrice della stagione cinematografica con il suo “C’è ancora domani”, la vincitrice del SuperCiak d’oro 2023, giunto alla 38esima edizione. Con lei, in elegante tailler nero con bordo di lustrini neri, il marito Riccardo Milani e Romana Maggiora Vergano, protagonista del suo movie, in blusa bianca. E ancora a Matteo Garrone, in elegante abito scuro, il Ciak d’oro come personaggio internazionale dell’anno, accolto, come tutti gli altri, da Tiziana Rocca. Il regista posa con i ragazzi del suo film, Moustapha Fall e Seydou Sarr. La consegna dei due premi si svolge nel corso di un cocktail in onore dei vincitori, dai sapori mediterranei, al quale prendono parte anche i finalisti dei Ciak d’oro 2023, qualificati nelle nove categorie previste. Nomi come Christian De Sica, che arriva con la moglie Silvia Verdone. E poi il regista Ferzan Ozpetek che saluta Giampaolo e Rossana Letta, quest’ultima in pantaloni di paillettes.

Ecco Valentina Romani, di “Mare fuori”. Appaiono il Sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, con Sabrina Colle. E poi Michele Riondino con la moglie Eva Nestori, Pilar Fogliati, in corto grigio antracite, il regista Alessandro Marzullo e Sara Ciocca, in abito sportivo. Beppe Fiorello chiacchiera con Ivano De Matteo. Ci sono il giovane attore Gabriele Pizzurro, Damiano Gavino, il cineasta Giulio Base, Eliana Miglio, in verde, e lo stilista Anton Giulio Grande. Cattura gli sguardi il top di velluto nero di Barbara Ronchi su ampi pantaloni grigi. I Ciak d’oro 2023, si sottolinea nel corso della manifestazione, mantengono la caratteristica di unico, grande premio popolare al cinema italiano votato direttamente dal pubblico. Le votazioni per le finali, inoltre, si svolgeranno fino al 24 gennaio. Ai Ciak d’oro del pubblico seguiranno, in febbraio, quelli ai migliori interpreti non protagonisti, alle sceneggiature, ai produttori, ai direttori della fotografia e agli altri protagonisti nelle categorie “tecniche”, a giudizio di una giuria di duecento giornalisti di spettacolo e critici di cinema. E si brinda ai grandi titoli.