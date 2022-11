Sabato 26 Novembre 2022, 08:31

Scintillano per tutta la strada le luminarie e le grandi stelle a sei punte, brilla l’albero di Natale con le sue 45.700 micro Lampade. È presente il sindaco Roberto Gualtieri.

C’è una diva come madrina. In via dei Condotti e a Trinità dei Monti è Festa grande per l’inaugurazione dei decori ma è anche un inno all’ecologia e al risparmio. Bulgari per il sesto anno torna protagonista per gli allestimenti, dà il suo tocco magico all’evento e invita ad un raffinato cocktail nella boutique. La celebre gioielleria e il Gruppo LVMH sono legatissimi alla Città Eterna, numerosi e importanti gli interventi per preservare il patrimonio artistico della città, Roma, si sa, è anche fonte di ispirazione per le preziose collezioni. Una “amica” eccezionale, la sorridentissima Vittoria Puccini, in tailleur pantalone bluette, taglia il nastro circondata da una folla da occasioni.

Trionfo di ombrelli. Piove a catinelle ma c’è una gran voglia di stare insieme e ammirare addobbi e luci del Centro Storico, buttare un occhio alla cerimonia: ragazze e ragazzi curiosano tra le vetrine. La bella attrice partecipa al momento istituzionale in largo Goldoni con Lelio Gavazza Bulgari, vice presidente del brand di gioielli, Renato Munafò Bulgari, managing director Italia e Turchia, Gianni Battistoni, presidente dell’Associazione Via Condotti chiede al sindaco più attenzione al Centro e per favore niente manifestazioni a piazza del Popolo. Lo conforta la presidente del primo municipio, Lorenza Bonaccorsi, “farà di tutto”.

Il corteo si incammina, il pubblico segue e fa selfie, ecco le vetrine e il portoncino di Bulgari e all’interno tra le vetrine ricche di collier e solitari, diamanti e rubini, di monete iconiche e orologi e serpenti. Si può fare una visita virtuale si laboratori di oreficeria. Tra gli invitati all’appuntamento esclusivo, e gli ospiti della maison Francesca di Carrobio, Silvia Sinopoli, Priscilla Battistoni che si fa applicare un serpente ad hoc, e tanti altri tra cioccolata e macaron, champagne e tartine gourmet. Natale sembra alle porte, i saloni scintillano, abbracci e auguri sono di una gaia e affettuosa sobrietà.