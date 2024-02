Arte e scienza, un premio alle Eccellenze italiane

Ci sono uomini e donne che ogni giorno incoraggiano, aiutano, sostengono, la vita di altri. Ci sono persone speciali che non si arrendono ed ispirano e quelle che compiono gesti eroici o del cuore. Tutto questo sono le eccellenze italiane: personalità del mondo della magistratura, delle forze dell’ordine, della politica, della medicina, del giornalismo e dello spettacolo che, con il proprio impegno quotidiano, valorizzano e mantengono l’equilibrio di una società “complessa”. A riconoscere forza, coraggio impegno è l’associazione Assotutela che ha ideato il premio dedicato alle "Eccellenze Italiane”, ospitato ieri pomeriggio in una cerimonia blindatissima presso la Sala Capitolare a Palazzo della Minerva.

Nelle prime ore della giornata tutto è pronto per accogliere i volti di tutti coloro che in questo lungo anno hanno fatto la differenza, accolti da Michel Emi Maritato ed Emanuela Maritato, rispettivamente presidente e vice presidente della realtà solidale che da anni promuove eventi sociali con lo scopo di riconoscere la bellezza e la generosità che abita dentro molti esseri umani. Sono alcuni esponenti della banda dell'Esercito Italiano ad intonare l'Inno di Mameli e coinvolgere in un abbraccio simbolico la platea gremita di forze dell'ordine. La fierezza nello sguardo si legge negli occhi dei giovani appartenenti ai corpi di Aeronautica Militare, Marina Militare, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia Penitenziaria, che affollano le prime file. Tra i premiati, accolti da applausi calorosi, ecco, tra gli altri: il Prefetto di Roma Lamberto Giannini, il Tenente Colonnello Nicola Coppola, vice Comandante del Comando dei Carabinieri del Senato della Repubblica che arriva sul palco il Comandante provinciale Marco Pecci.

È il sorriso radioso della bionda conduttrice Eleonora Daniele che, nel ruolo di madrina, apre la decima edizione affidata alla conduzione di Fabio Camillacci.

Tra i numerosi riconoscimenti spiccano quelli assegnati a: Antonella Polimeni, Rettrice dell'Università La Sapienza, Fabrizio d'Alba, Direttore Generale del Policlinico Umberto I e ancora al virologo Matteo Bassetti, al sacerdote Don Gaetano Saraceno, al giudice tributario Raffaele di Roberto, al Comandante Nucleo Investigativo della Polizia Penitenziaria Ezio Antonio Giacalone. Con la fascia tricolore salgono sul palco vari sindaci ed è grande attesa per la bellissima Rocio Munoz Morales, elegantissima in camicetta bianca, che arriva con Vittoria Schisano. Fotografatissime soprattutto dal cast dei ragazzi del musical "Abracadown" premiati per il successo dello spettacolo che portano in tour con dedizione e sacrificio. Protagonisti anche i social con i premi assegnati alle blogger: nonna Silvi e nonna Natalina. Tra le eccellenze molti giornalisti, tra cui il direttore Rai Quirinale Antonio Covotta e il direttore del tg Radio Rai 1 Francesco Pionati. Una sezione speciale anche per le storie di coraggio con la presenza di Pietro Orlandi, fratello della scomparsa Emanuela, e Marina Conte, mamma di Marco Vannini. Uno spaccato che, dal nord al sud, in un solo pomeriggio ha riunito la voglia e la tenacia di quanti credono nella forza del nostro Bel Paese.