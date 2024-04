Appia Run 2024, il 21 aprile Roma scende in strada per la 25esima edizione

Quest'anno Roma festeggerà il suo compleanno, il 21 aprile, con quella manifestazione unica che è l'Appia Run. Giunta alla XXV edizione, una delle gare più affascinanti del running capitolino celebrerà le nozze d'argento con la città: la partenza è fissata alle ore 9.00 da via delle Terme di Caracalla mentre l'arrivo allo stadio Nando Martellini.

Più di 6000 persone ai nastri di partenza

Una doppia ricorrenza che merita di essere festeggiata in maniera adeguata: «Siamo soddisfatti e anche un po' emozionati - ammette in Campidoglio Roberto De Benedittis, ideatore e organizzatore della manifestazione - Il popolo dei runners sembra pronto a vivere con entusiasmo questa festa visto che procediamo spediti verso il sold out (per adesso sono stati superati 6000 partecipanti, ndr). E' un'ulteriore testimonianza di quanto la nostra manifestazione sia apprezzata ed amata in Italia e all'estero». La manifestazione, competitiva sulla distanza dei 13 km e non competitiva di 5 e 13 km, è organizzata da ACSI con la collaborazione di ACSI Italia Atletica, della ASD Roma Appia Run e di ACSI Campidoglio Atletica. La Roma Appia Run deve la sua popolarità, oltre a un tracciato ammaliante tra alcune delle più affascinanti meraviglie di Roma, al fatto di essere l'unica corsa al mondo a disputarsi su ben 5 pavimentazioni diverse: asfalto, sampietrino, basolato lavico, lo sterrato del Parco della Caffarella e per finire la pista dello stadio delle Terme di Caracalla. Per l'assessore allo sport capitolino, Alessandro Onorato, «l'Appia Run cresce ogni anno sempre di più. E' una gara unica, che coinvolge tutti e contribuisce all'avviamento allo sport sul percorso più bello del mondo.

I turisti saranno sempre di più, faccio complimenti all'organizzazione».

Il 20 aprile c'è il Fulmine dell'Appia

Ciascuna delle quattro gare della manifestazione è rivolta a un pubblico specifico: la 13 km competitiva, per gli atleti pronti ad affrontare la difficile prova con l'obiettivo di ottenere un gran tempo e migliorare la prestazione dell'anno precedente; la 13 km non competitiva, per gli appassionati ambiziosi ma non così attenti al riscontro cronometrico e quindi più propensi alla giornata di sport all'aria aperta; la 5 km, su un percorso più breve per chi ha solo voglia di un'indimenticabile passeggiata nel cuore della storia di Roma; e per finire il Fulmine dell'Appia, in programma sabato 20 aprile e dedicato ai più piccoli (dai 2 ai 17 anni) per dimostrare chi è il più veloce. Dopo l'inebriante successo delle passate edizioni (circa 1000 piccoli atleti in gara di media), quest'anno si punta a fare di più e meglio.