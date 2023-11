A Roma arrivano i campionati mondiali di bartending. E sarà festa

Gli shaker sono pronti. Il ghiaccio e i bicchieri pure. E ormai gli ospiti stanno preparando le valige. Ci siamo: Roma si prepara ad accogliere i Mondiali di Bartending.



Per gli appassionati di cocktail e spirits la notizia è più che appetitosa: i migliori barman del Pianeta si ritrovano tutti nella capitale dal 29 novembre al 1° dicembre al Marriott Park Hotel per il World Cocktail Championship Iba (ovvero i Campionati Mondiali della International Bartender Association).

Una gara speciale, che l’Italia non ospitava dal 1987, con un’ottantina di professionisti da 64 Paesi di tutti i continenti impegnati a sfidarsi a colpi di drink tra competizioni e dimostrazioni di tecnica e di stile. In palio, due corone: il titolo di re della mixology Classica e quello di re del Flair, in altre parole di miscelazione acrobatica (per intenderci, hai presente Tom Cruise nel film Cocktail?).







Non è tutto: a rendere ancora più intrigante la manifestazione c’è pure l’Iba Bar Show, un’area del Marriott Park Hotel trasformata in un hub del bere miscelato dove si potranno degustare i prodotti delle aziende espositrici (lisci o nei drink) e seguire i seminari tenuti da alcuni dei più prestigiosi nomi del settore.

E ancora: tieni presente che il World Cocktail Championship Iba sarà anticipato dall’Italian Cocktail Championship, il concorso nazionale organizzato da Aibes al Marriott Park Hotel il 27 e 28 novembre. Un’occasione unica per conoscere i migliori bartender italiani e scoprire chi vincerà le diverse categorie.



Insomma, a Roma saranno giornate intense. E ad arricchire il tutto ci pensano la finale del concorso per donne Lady Amarena di Fabbri, l’annuncio dell’attesissima lista ufficiale dei cocktail selezionati da Iba con la codifica delle relative ricette (la settima, dal 1961.

L’ultima risale al 2020) e i festeggiamenti dell’azienda Nonino per i 50 anni della nascita della prima grappa monovitigno italiana, un prodotto che ha rivoluzionato il distillato di vinacce e aperto le porte all’uso della grappa in mixology.