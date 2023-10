Roma, il 14 e 15 ottobre la sagra della castagna a Castel di Leva

Roma si colora di autunno anche se le temperature ancora molto alte dimostrano il contrario. Nel prossimo weekend 14 e 15 ottobre 2023 all’AgriPark in via Castel di Leva 371, ci sarà un evento dedicato a tutti gli amanti della castagna e delle caldarroste per festeggiare l’arrivo della nuova stagione, organizzato da Agricoltura Nuova. La Cooperativa Agricoltura Nuova nasce nel 1977 per iniziativa di un gruppo di giovani disoccupati, braccianti e contadini con due obiettivi principali: creare occupazione in agricoltura; impedire la edificazione di un vasto comprensorio di elevato pregio ambientale.

Due giorni tutti da gustare tra montagne di castagne calde e dal sapore morbido, che verranno cotte in giganteschi bracieri come vuole la tradizione dalle mani esperte di vecchi maestri abruzzesi e umbri.

I ricchi menù saranno offerti dalle 5 trattorie presenti nel parco. Verrà proposta la zuppa di ceci, castagne e porcini con crostini di pane al rosmarino, una delizia infinita che unisce la tradizionale cucina popolare abruzzese con lo stile gourmet più moderno. La Zucca sarà la protagonista di primi piatti gustosi e raffinati, come i ravioli ripieni di zucca, ricotta e amaretti, Tonnarelli alla gricia su crema di zucca, ed ancora tonnarelli di matrice biologica alla cacio, pepe e Zucca, risotto alla crema di zucca con provola e scaglie di grana ed ancora un tagliolino all’uovo con un abbinamento azzardato quanto squisito tra zucca e tartufo. Non mancheranno per i più golosi dolci a base di zucca e castagne: dallo strepitoso Mont Blanc, tutto rigorosamente preparato sul posto, alle torte di zucca e crostate di marmellate.