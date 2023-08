Roma Tre, via bottiglie e immondizia: ripulita dall'Ama la strada d'accesso a Ingegneria civile e informatica

Non solo Centro storico. Importante intervento dell'Ama, in via Corrado Segre, una piccola traversa di viale Marconi, municipio ottavo, che porta all'ingresso della Facoltà di Ingegneria di Roma Tre.

Quattro operatori con furgoni a vasca e un operatore con la spazzatrice hanno ripulito per ore tutta quella immondizia che mesi di incuria, maleducazione di cittadini e studenti e avverse condizioni climatiche avevano accumulato sotto le finestre di tre palazzine e davanti a cinque esercizi commerciali.

In particolar modo le aiuole, che proprio i residenti e i commercianti della piccola via avevano tentato di far fiorire, erano diventate dei ricettacoli di bottigie vuote, carta e altri rifiuti. E dire che nella strada ci sono quattro cassonetti. Un lavoro certosino che ha lasciato contenti e grati gli abitanti di via Corrado Segre, ora pronta a ricevere il consueto traffico di studenti verso Roma Tre.