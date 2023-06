Roma, caos sulla metro B: chiusa per più di un'ora la tratta tra Castro Pretorio e San Paolo per un guasto tecnico

Nuova mattinata di passione per i passeggeri della metropolitana quando oggi poco prima le 7 un guasto tecnico ha provocato l’interruzione del servizio sulla metro B e B1. Banchine stracolme e caos in strada e sui bus navetta sostitutivi è stato l’effetto che ha prodotto lo stop del servizio anche se è durato per poco più di un’ora. I tecnici Atac si sono messi al lavoro per capire cosa abbia provocato la rottura dei cavi del tratto aereo che hanno riparato poco prima delle 8.30 quando la tratta tra Castro Pretorio San Paolo è stata ripristinata. «Questa mattina per circa un’ora dalle 7 alle 8 abbiamo avuto un problema tecnico della rete aerea della metropolitana (il filo che conduce la corrente sui treni, ndr) - dicono dall’Atac - siamo dovuti intervenire e abbiamo interrotto il servizio tra Castro Pretorio e la fermata di San Paolo, sul resto della linea la percorrenza è stata regolare.

Il servizio è stato ripristinato all’incirca alle 8.30, in questo periodo abbiamo attivato il servizio sostitutivo nella tratta sospesa anche se l’intervento è stato abbastanza rapido». In strada la solita ressa per accaparrarsi un posto sui bus sostitutivi. Scene di litigi per salire sulle navette e in alcuni casi sono dovuti intervenire anche le forze dell’ordine come in Piazza dei Cinquecento alla Stazione Termini. Tanti gli sfoghi degli utentii anche sui social, dicendo che il personale nelle stazioni tra Castro Pretorio e San Paolo hanno comunicato in ritardo e dopo molti minuti la chiusura del servizio solo quando le banchine erano già stracolme.