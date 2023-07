Martedì 11 Luglio 2023, 06:52 - Ultimo aggiornamento: 07:05

Grave incidente ieri sulla Colombo tra un bus Atac e una moto. In sella alla Bmw Rt Ferdinando Mezzelani, 59 anni, il fotoreporter celebre nel mondo dello sport per aver lavorato con il Coni e Sport e Salute ora e anche per Il Messaggero fino ai primi anni Duemila. Mezzelani, fotografo ufficiale dei Mondiali di Italia 90 e con alle spalle una dozzina di Olimpiadi fra invernali ed estive, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo e ha perso parte di una gamba.

Ieri mattina intorno alle 7,30 all'altezza di Malafede, lo scontro tra il fotografo e l'autobus della linea 709. La polizia locale del Decimo Mare sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. Il bus e la moto viaggiavano entrambi sulla carreggiata centrale e nello stesso senso di marcia, verso Roma. All'improvviso la moto è finita sotto il pullman. Non è ancora chiaro cosa sia successo. L'ipotesi più probabile sarebbe la manovra azzardata di uno dei due mezzi. Il 709 stava accostando per immettersi sulla laterale e raggiungere la fermata dove era in attesa un gruppo di passeggeri, quando c'è stato il contatto con la Bmw di Mezzelani che avrebbe perso il controllo cadendo a terra. Pesanti le ripercussioni alla circolazione. La laterale della Colombo è stata chiusa dai caschi bianchi del Gruppo pronto intervento traffico dall'incrocio con via Wolf Ferrari e il traffico deviato sulla via del Mare e sull'Ostiense, a quell'ora già congestionate. La viabilità è andata letteralmente in tilt con code chilometriche. La laterale della Colombo è stata riaperta solo intorno alla 11, dopo i rilievi degli agenti locali, la rimozione della moto e la bonifica dell'asfalto dai detriti.La Colombo si conferma, dunque, tra le strade più pericolose del Lazio, con un alto tasso di incidenti, spesso gravi. Il problema è l'alta frequenza, la percentuale di traffico in costante aumento su una strada realizzata una settantina di anni fa e mai adeguata davvero al volume di mezzi che la percorre quotidianamente. Altissimi tassi di incidentalità a cui contribuiscono anche la distrazione di molti pendolari, impegnati troppo spesso a chattare mentre sono alla guida e il mancato rispetto dei limiti di velocità. Rimane tuttavia il problema delle infrastrutture rimaste di fatto quelle di 70 anni fa. I tratti più a rischio sono gli incroci di via Pindaro, via di Casal Palocco e di via Canale della lingua, quest'ultimo teatro di incidenti spesso mortali. L'installazione delle telecamere per evitare gli attraversamenti con il semaforo rosso hanno provocato più polemiche per la taratura giudicata anomala, che il rispetto vero e proprio degli impianti. A complicare la vita ai pendolari e a mettere a rischio la sicurezza anche la manutenzione delle siepi all'interno dello spartitraffico centrale e delle carreggiate laterali. In particolare, d'estate quando i semafori vengono avvolti dalla vegetazione.Intanto mentre i caschi bianchi stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, messaggi di solidarietà sono arrivati a Fernando Mezzelani da moltissimi colleghi, giornalisti e atleti che hanno lavorato e continuano a lavorare con lui e sono stati immortalati dalla sua fotocamera nei momenti di carriera più esaltanti. Ferdinando, veronese di nascita ma romano di adozione, ex giocatore di pallanuoto, quarant'anni di vita dietro l'obiettivo, ha infatti fotografato i più grandi campioni dello sport. Ed è stata anche sua la prima foto della storia d'amore tra Totti e Noemi (che all'epoca nel 2021 non era ancora ufficiale) sorpresi sugli spalti dell'Olimpico. Ancora prima, aveva immortalato Ilary Blasi allo stadio come spettatrice ancora prima di diventare la moglie dell'ex capitano della Roma.