Roma, fuga da film su via Cristoforo Colombo: ladri inseguiti dalle volanti provocano tre incidenti

Un inseguimento che si è concluso con tre incidenti e tre feriti di cui due sono agenti della polizia. È successo sabato sera all'Eur. Una Mercedes sfreccia a tutta velocità su via Cristoforo Colombo superando anche i semafori con il rosso. La macchina viene notata da una pattuglia della polizia che cerca di bloccarla, ma all'alt il guidatore prosegue dritto. Inizia così l'inseguimento. Una corsa proseguita per le strade del quartiere finché l'auto in fuga non è andata a sbattere. Un impatto così forte che ha costretto i due che erano a bordo a continuare la fuga a piedi. Ma uno dei fuggitivi non è andato molto lontano: poco dopo essere sceso dall'auto è stato investito da un'altra macchina. E così non ha potuto far altro che arrendersi.

Gli agenti l'hanno bloccato e identificato: si tratta di uncon numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Il complice, invece, è ancora in fuga. La polizia ha perquisito l'auto sulla quale viaggiavano i due trovando molti arnesi da scasso. Una serie di oggetti che hanno fatto pensare che i fuggitivi possano essere gli autori di un furto in un appartamento che era stato segnalato poco prima nella stessa zona. A confermare se siano stati loro o meno saranno le indagini. Intanto l'albanese è stato denunciato a piede libero dopo essere stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio per le fratture riportate. Rimasti feriti e portati nello stesso ospedale anche i due poliziotti che l'hanno bloccato perché nel corso dell'inseguimento anche loro hanno fatto un incidente in maniera autonoma. Un agente è stato operato alla spalla per via di una frattura. L'altro è rimasto ferito in maniera più lieve: ha una lesione a un polso. La persona che ha investito involontariamente il fuggitivo, invece, non ha riportato lesioni tali da dover essere trasferita al pronto soccorso.