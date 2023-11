Roma, due persone investite sulla Laurentina

La Laurentina è diventata infrequentabile. Un mese fa avevamo scritto un articolo riguardo a due semafori pericolosi situati sulla via Laurentina, che risultavano essere di colore verde sia per i pedoni che per le macchine. Stamattina ore 08.00 sono state investite due persone. Traffico bloccato per circa 25 minuti, è stato poi sgomberato dalla polizia municipale di Roma. È intervenuto anche il pronto soccorso che ha portato i due signori al campus biomedico.

Un passante commenta: «È stata una scena da film. Per fortuna le due persone investite non hanno riportato lesioni gravi, ma se questo semaforo non verrà ripristinato, ci sarà sempre il rischio che qualcuno venga investito. Speriamo che nessuno ci rimanga secco». Ora resta a Roma Capitale risolvere il problema dei semafori difettati della via Laurentina.