Gaia Menga morta a 13 anni sulla Laurentina, una perizia per stabilire dinamica e velocità dell'auto

La morta di Gaia Menga, prosegue l'inchiesta: la Procura affiderà una consulenza per stabilire la dinamica dell'incidente e la velocità a cui procedeva l'auto su cui si trovava la 13enne morta nella notte tra sabato e domenica in via Laurentina, a Roma. Nell'inchiesta dei magistrati di piazzale Clodio, che vede indagata l'amica della madre della vittima, che era alla guida dell'auto, si procede per omicidio stradale e lesioni.

Ieri intanto, come disposto dalla pm titolare del fascicolo Margherita Pinto, è stata eseguita l'autopsia sulla tredicenne e dagli esiti dell'esame è attesa una risposta anche per appurare se indossasse o meno la cintura di sicurezza.

LE INDAGINI

I magistrati di piazzale Clodio hanno avviato una indagine per omicidio stradale iscrivendo nel registro la madre e una sua amica che erano a bordo della Golf, presa a noleggio, che intorno alle 2 di notte è andata a sbattere contro una rotatoria all'altezza dell'incrocio con via Giovanni Gutenberg, non lontano da Trigoria, nel quadrante sud della Capitale. Al momento gli inquirenti, che hanno ascoltato le due donne, devono accertare chi delle due fosse al volante della vettura. Nelle ore successive al drammatico impatto tra le due c'è stato un rimpallo di responsabilità su chi stesse guidando. Altro elemento che dovrà essere accertato è la velocità a cui viaggiava l'auto che dopo avere impattato si è ribaltata per almeno tre volte. Non escluso che la Golf stesse viaggiando ad una velocità superiore al consentito in quel tratto di via Laurentina.

La ragazzina sedeva dietro senza cintura di sicurezza e senza il rialzo che è obbligatorio per i minorenni con una altezza inferiore al metro e cinquanta. Le due indagate sono risultate entrambe negative al test della droga mentre per quanto riguardo la verifica sul tasso alcolemico quello dell'amica della madre era leggermente superiore al limite superato il quale, nel caso venisse accertato che fosse alla guida, scatta l'ammenda amministrativa. Per ricostruire la dinamica potrebbero risultare fondamentali i video delle telecamere presenti nella zona che, è la speranza degli inquirenti, potrebbero avere immortalato il percorso dell'auto e l'impatto. Al momento tutte le piste sono al vaglio compresa anche quella del colpo di sonno: l'auto, fuori controllo forse anche a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, ha preso in pieno il marciapiede della rotatoria, nessun segno di frenata. La morte di Gaia è avvenuta non lontano dal luogo dove, a luglio, perse la vita Simonetta Cardone, 63 anni. La donna venne travolta mentre era al volante della sua utilitaria dalla Tesla guidata da un ventenne. L'indicente, così come confermato da alcuni testimoni, arrivò che dopo che il giovane aveva giù compiuto, a velocità sostenuta, una serie di sorpassi azzardati.