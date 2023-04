Cadavere in un'area verde ​del Laurentino 38, trovato senza vita uomo di 57 anni: ipotesi overdose

Il corpo senza vita di un uomo di 57 anni, italiano, è stato trovato questo pomeriggio, intorno alle 14, in una area verde nella zona del Laurentino 38 a Roma.

Ipotesi overdose

Ad allertare i carabinieri è stata la cognata della vittima che ha individuato il cadavere. Al momento la pista più accreditata è quella della overdose: vicino al corpo sono state, infatti, trovate alcune siringhe.

Le indagini

Il medico legale non ha individuato segni di violenza ma il magistrato di turno ha comunque disposto l'autopsia. Il decesso risalirebbe a 48 ore fa. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione Quarto Miglio Appio e la Settima Rilievi di via in Selci.