Le vostre foto e la magia della Capitale

Un giornale, la sua città, i suoi lettori. E le immagini che vi raccontano, e che ci raccontano: una prima pagina storica del Messaggero, quella volta che avete comprato il quotidiano per condividere con noi una gioia, un'emozione, un momento drammatico della vita del Paese e della Capitale.



Quella volta che avete sorriso, sfogliando le nostre pagine. Oppure gioito, pianto, pregato. È la nostra storia, la vostra storia, la storia di Roma e dell'Italia vista da qui, da via del Tritone, da un giornale che da 140 anni a questa parte fa il difensore civico della città, sempre indipendente, spesso controcorrente.



Ma adesso, con il concorso che parte lunedì e che durerà sei settimane, al termine delle quali la platea di Facebook sceglierà quali sono gli scatti migliori, è anche una storia vista da un'altra angolazione: la vostra, quella dei lettori. Il tema siamo noi, voi e la bellezza eterna di Roma, una bellezza che neppure gli acciacchi, i disservizi, il degrado possono scalfire. Poi ci saranno 12 scatti selezionati, uno per mese. E un altro anno, il 2019, da vivere insieme. © RIPRODUZIONE RISERVATA