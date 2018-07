Blitz dei carabinieri a Villa Bonelli, arrestato un pusher: in casa oltre alla droga monete e anello di epoca romana

I carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli hanno arrestato un 51enne romano, senza occupazione e con precedenti, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di munizioni e ricettazione. I Carabinieri hanno notato ieri sera l'uomo aggirarsi con fare sospetto in via dell'Impruneta e hanno deciso di fermarlo per un controllo. All'interno del marsupio che portava al seguito, i militari hanno trovato dosi di eroina e hashish e lo hanno bloccato. I Carabinieri hanno poi deciso di perquisire la sua abitazione, poco distante, dove hanno rinvenuto in un mobile del salotto, altre dosi della droga, sostanza per il taglio, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. In un altro cassetto, i Carabinieri hanno anche trovato 2 proiettili calibro 38, detenuti illegalmente, oltre a 3 monete, una in oro e due in bronzo, e un anello risalenti ad epoca romana, di cui l'arrestato non ha saputo fornire esatta provenienza. La droga e i reperti sono stati sequestrati mentre il 51enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Venerdì 6 Luglio 2018



