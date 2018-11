Ancora un'aggressione tra le mura domestiche. Un uomo ha picchiato la compagna e le ha sottratto il cellulare per impedirle di chiedere aiuto. Un romeno, di 51 anni, è stato arrestato dagli agenti del commissariato Velletri (Roma) per rapina, lesioni e maltrattamenti in famiglia. La donna, soccorsa, è stata poi trasportata in ospedale per le necessarie cure. © RIPRODUZIONE RISERVATA