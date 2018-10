Il Traforo Umberto I perde pezzi, Pd e FdI sollevano il caso in Comune

Ultimo aggiornamento: 18:04

Destano sempre più preoccupazione le condizioni del, il tunnel che collega le centralissime via del Tritone e via Nazionale. «Pareti che perdono i pezzi, infiltrazioni d'acqua, insicurezza totale per i pedoni che lo percorrono», ha scritto in queste ore su Facebook, esponente locale del Pd, attivo nel segnalare le situazioni di degrado nel Centro della città. Il Traforo Umberto I viene definito da Carra un «buco dell'orrore», in cui l'incolumità dei pedoni è messa in serio pericolo dalla scarsa visibilità e dalla presenza di sampietrini in luogo di un asfalto fonoassorbente., capogruppo di Fratelli d'Italia, ha fatto sapere di essere pronto a presentare un'interrogazione in Comune per far luce sulla questione, dopo aver ricevuto notizia, dai cittadini, della «caduta di calcinacci all'interno della galleria». «Se fosse accertata la presenza di distacchi - commenta il capogruppo FdI - chiederemo al Campidoglio di intervenire con i necessari interventi di manutenzione, al fine di mettere in sicurezza l’infrastruttura e tutelare la pubblica incolumità».