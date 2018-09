Roma, tre persone arrestate al Casilino per la sparatoria davanti al gommista

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri che indagano sulla sparatoria avvenuta ieri in via Casilina 1062, nei pressi di un gommista, nella quale era rimasto colpito a un braccio un uomo di 52 anni. I militari hanno fermato il ferito, il figlio di 33 anni, titolare dell'officina, e un suo dipendente. Secondo quanto ricostruito, ieri intorno alle 12 è scoppiata una lite - per motivi in corso di accertamento da parte dei carabinieri - tra alcune persone che si erano presentate dal gommista e il titolare dell'attività.



A quel punto è intervenuto il padre del gommista, che ha sparato senza colpire nessuno ma venendo a sua volta ferito a un braccio da un proiettile dagli aggressori, che poi sono riusciti a fuggire. L'uomo, il figlio e il dipendente (un 30enne che aveva provato a nascondere l'arma usata dall'uomo nel magazzino) sono stati arrestati, a vario titolo, con le accuse di tentato omicidio, detenzione illegale di armi. In corso indagini per individuare le altre persone coinvolte. Il 52enne è piantonato al policlinico Casilino, dove è stato operato al braccio per l'estrazione del proiettile, mentre il figlio e il dipendente sono a Regina Coeli.

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:54



