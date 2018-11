Gommista uccide ladro, boom di iscritti sul gruppo Fb «Io sto con Fredy»

In poche ore sono diventati già oltre 14.000: sta letteralmente esplodendo il gruppo Facebook 'Io sto con Fredy', creato poche ore fa per «raccogliere ed organizzare iniziative di solidarietà in favore di Fredy Pacini e della sua famiglia» dopo i fatti di Monte San Savino (Arezzo). Fredy ha ucciso un ladro che voleva derubarlo, ed è indagato per eccesso di legittima difesa: dopo 38 furti subiti, dormiva in azienda.

Gommista derubato 38 volte uccide un ladro, applausi al rientro in azienza

In tanti amici e conoscenti si sono assiepati davanti alla sua azienda: cartelli per lui, applausi, grida a voce alta, «bravo Fredy»​, per comunicargli la vicinanza. «Non ne poteva più, era preso di mira dai ladri, ormai dormiva quasi fisso in azienda anziché nella sua casa in paese»​, racconta qualcuno, come scrive il quotidiano La Nazione. Nel gruppo Facebook, per evitare inconvenienti, si legge: «È opportuno dare precedenza al lavoro dei legali ed attenersi ad eventuali loro disposizioni».

AMMIRATORE DI SALVINI Tantissimi i messaggi di sostegno a Pacini pubblicati sulla sua pagina personale: nelle scorse settimane Fredy aveva condiviso un post del ministro dell'Interno Matteo Salvini, con una foto dello stesso Salvini che tiene in mano un cartello in cui c'è scritto: 'Se non vuoi il Crocifisso torna al tuo paese'.

Scorrendo la cronologia, Pacini ha più volte condiviso post di Salvini, ma anche video e notizie di cronaca con protagonisti i migranti. Condiviso anche un post che ritrae la foto di uno scontrino della mensa del Senato con scritto 'Vergognosi alla mensa del Senato la tagliata di manzo costa 3,41 euro. La gente muore di fame, loro ingrassano'.

